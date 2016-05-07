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Садік Хан
Тема
Садік Хан - британський політик, член Лейбористської партії, бургомістр Лондона.
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Докладно
Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії
Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії
Президент США Дональд Трамп прибув до Великобританії. Свій візит він розпочав з образ на адресу мера Лондона.
Політика
03.06.2019
3 червня 2019 р.
Теракт у Лондоні: кілька поранених - у критичному стані
Теракт у Лондоні: кілька поранених - у критичному стані
Кількість загиблих внаслідок нападу в Лондоні зросла до семи. Теракт був скоєний за кілька днів до виборів.
Тероризм
04.06.2017
4 червня 2017 р.
У Великобританії зросла кількість ксенофобських інцидентів
У Великобританії зросла кількість ксенофобських інцидентів
Кількість випадків проявів расизму та ксенофобії збільшилась у Великобританії на 57 відсотків.
28.06.2016
28 червня 2016 р.
Десятки тисяч лондонців закликають залишити Лондон в ЄС
Десятки тисяч лондонців закликають залишити Лондон в ЄС
Лондон є міжнародним містом, і ми хочемо залишитися в серці Європи, йдеться в тексті петиції.
24.06.2016
24 червня 2016 р.
Новий мер Лондона закинув партії Кемерона "стиль Трампа"
Новий мер Лондона закинув партії Кемерона "стиль Трампа"
На думку першого лондонського мера-мусульманина, консерватори намагаються посіяти розбрат між релігійними громадами.
08.05.2016
8 травня 2016 р.
Мером Лондона обрали Садіка Хана
Мером Лондона обрали Садіка Хана
Лондон вперше отримає мера-мусульманина з іммігрантським походженням.
07.05.2016
7 травня 2016 р.
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