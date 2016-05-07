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Садік Хан

Тема

Садік Хан - британський політик, член Лейбористської партії, бургомістр Лондона.

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Докладно

Дональд Трамп з дружиною Меланією

Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії

Дональд Трамп розпочав візит до Великобританії

Президент США Дональд Трамп прибув до Великобританії. Свій візит він розпочав з образ на адресу мера Лондона.
Політика3 червня 2019 р.
Теракт у Лондоні: поліцейський кордон біля Лондонського мосту

Теракт у Лондоні: кілька поранених - у критичному стані

Теракт у Лондоні: кілька поранених - у критичному стані

Кількість загиблих внаслідок нападу в Лондоні зросла до семи. Теракт був скоєний за кілька днів до виборів.
Тероризм4 червня 2017 р.
Поліція на вході до польського культурного центру в Лондоні

У Великобританії зросла кількість ксенофобських інцидентів

У Великобританії зросла кількість ксенофобських інцидентів

Кількість випадків проявів расизму та ксенофобії збільшилась у Великобританії на 57 відсотків.
28 червня 2016 р.
Brexit

Десятки тисяч лондонців закликають залишити Лондон в ЄС

Десятки тисяч лондонців закликають залишити Лондон в ЄС

Лондон є міжнародним містом, і ми хочемо залишитися в серці Європи, йдеться в тексті петиції.
24 червня 2016 р.
Садік Хан

Новий мер Лондона закинув партії Кемерона "стиль Трампа"

Новий мер Лондона закинув партії Кемерона "стиль Трампа"

На думку першого лондонського мера-мусульманина, консерватори намагаються посіяти розбрат між релігійними громадами.
8 травня 2016 р.
Новообраний мер Лондона Садік Хан

Мером Лондона обрали Садіка Хана

Мером Лондона обрали Садіка Хана

Лондон вперше отримає мера-мусульманина з іммігрантським походженням.
7 травня 2016 р.
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