Лондон відмовився передати Києву списані авто для фронту

Віталій Кличко просив Садіка Хана передати Україні автівки, що йдуть на утилізацію за екологічною програмою. Мер Лондона відмовився це робити, посилаючись на юридичні обмеження.

Мер Лондона Садік Хан відмовив київському колезі Віталію Кличку в проханні передавати Україні автівки, що підлягають утилізації за екологічною програмою "Зона наднизьких викидів" (Ultra Low Emission Zone, ULEZ), повідомило 15 грудня британське видання The Telegraph.

У рамках цієї програми лондонські автомобілісти можуть вимагати одноразову виплату в розмірі 2000 фунтів стерлінгів, якщо здають на металобрухт транспортний засіб, що не відповідає встановленим обмеженням щодо викидів.

Як зауважують журналісти, переважно на утилізацію здають повнопривідні автівки та пікапи, які користуються великим попитом на фронті в Україні. Згідно з дослідженням, проведеним у березні, майже 700 тисяч автомобілів, зареєстрованих у регіоні Великий Лондон, не відповідають екологічним стандартам ULEZ.

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У вересні Кличко запропонував Хану передати Україні частину транспортних засобів, які здають на звалища. Він зауважив, що цей крок матиме "величезний потенціал" і використовуватиметься для "різноманітних рятувальних і транспортних ролей".

Однак цього тижня лондонський мер відповів київському, що не може погодитися на цю пропозицію через юридичні вимоги, які передбачають, що програма ULEZ має приносити користь лондонцям з "економічної, соціальної та екологічної точки зору".

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Мера Лондона критикують в Британії

Сюзен Голл, яка балотуватиметься на посаду мера Лондона від Консервативної партії наступного року, розкритикувала рішення чинного міського голови, назвавши його заперечення абсурдними.

"Лондонці, які вирішили здати свої автомобілі на металолом, повинні мати свободу вирішувати самі, чи хочуть вони, щоб їхнє авто відправили на підтримку України. Протистояння України таким тиранам, як (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін, є не лише моральним імперативом, але також відповідає інтересам усіх жителів Лондона та світової спільноти", - наголосила вона.

В оточенні Голл запевняють: якщо вона стане мером, то буде домагатися зміни законодавства, щоб Україна могла отримати ці транспортні засоби.

Інший представник консерваторів, депутат нижньої палати парламенту Великобританії Гарет Джонсон назвав рішення Хана обурливим. "Все, що допомагає народу України, приносить користь усім нам. Допомогти Україні та передати ці машини - це елементарна гуманність, а він відмовляється це робити", - зауважив парламентар.

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