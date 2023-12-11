Лондон передасть Києву два мінні тральщики Sandown

Передачею тральщиків стартує Коаліція з морського потенціалу, що посилить Україну в її можливостях діяти на морі. Очолять її Великобританія та Норвегія.

Великобританія та Норвегія очолять так звану "Коаліцію з морського потенціалу", яка допоможе посилити Україну в її можливостях діяти на морі. Коаліція почне свою діяльність у понеділок, 11 грудня, коли міністр оборони Великобританії Грант Шеппс оголосить у Лондоні про передачу Києву двох мінних тральщиків Sandown, про що йдеться у пресрелізі британського уряду, який оприлюднено вранці цього дня.

"Сполучене Королівство разом із Норвегією очолить нову "Коаліцію з морського потенціалу" (Maritime Capability Coalition). Міністр оборони Шеппс підтвердить передачу двох мінних тральщиків Королівського військово-морського флоту ВМС України", - йдеться у заяві.

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Завдання Коаліції з морського потенціалу

Завданням нової коаліції є постачання Києву "кораблів та транспортних засобів для посилення можливостей України діяти на морі". Наголошується, що нова коаліція надаватиме довгострокову підтримку Україні включно з навчанням, обладнанням та інфраструктурою для зміцнення безпеки у Чорному морі.

"На економіку України продовжує впливати путінська блокада Чорного моря, яка значно скоротила можливості країни з транспортування життєво важливих експортних товарів морем. Зміцнення морського потенціалу ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України", - пояснюється у заяві уряду Великобританії.

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Військова підтримка України Великобританією

За даними британської сторони, з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Сполучене Королівство надало Києву військову підтримку на суму 4,6 мільярда фунтів стерлінгів (5,4 млрд євро - Ред.). Крім того, з часу анексії Криму у 2014 році у Великобританії пройшли навчання 52 тисячі українських військових.

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Два тральщики класу Sandown, про передачу яких буде офіційно оголошено 11 грудня, - не перші кораблі такого типу, які Лондон надає Києву. У липні 2023 року ЗСУ були передані також тральщики HMS Grimsby (M108) та HMS Shoreham (M112), зняті з озброєння ВМС Великобританії. Їм були дані при цьому українські назви "Черкаси" та "Чернігів".