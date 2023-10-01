Лондон планує відправити військових інструкторів до України

Очільник оборонного відомства Великобританії Грант Шеппс заявив, що країна відправить своїх військових інструкторів до України. Він також закликав частково перенести туди виробництво військової техніки.

Великобританія хоче розширити програму підготовки українських солдатів і направити своїх інструкторів до України. Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шеппс в інтерв'ю британському виданню The Telegraph , яке опублікували ввечері у суботу, 30 вересня.

В інтерв’ю міністр сказав, що він провів переговори з керівництвом армії про те, щоб перенести "більше навчання та виробництва" військової техніки в Україну. Шеппс також закликав британських виробників зброї відкривати більше заводів в Україні.

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Британські інструктори, за даними міністерства закордонних справ України, протягом восьми років війни, які передували повномасштабному вторгненню Росії, навчили близько 25 тисяч українських офіцерів та солдат в Україні. Однак після повномасштабного вторгнення Росії робота була перенесена у Великобританію.

Нагадаємо, під час першого міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. "Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну", - заявив президент.

Він також оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду. На момент закриття форуму, за даними міністерства закордонних справ України, до Альянсу долучились 38 компаній з 19 країн