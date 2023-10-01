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ПолітикаВеликобританія

Лондон планує відправити військових інструкторів до України

Євгенія Наконечна
1 жовтня 2023 р.

Очільник оборонного відомства Великобританії Грант Шеппс заявив, що країна відправить своїх військових інструкторів до України. Він також закликав частково перенести туди виробництво військової техніки.

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Володимир Зеленський та міністр оборони Великобританії Грант Шаппс
Міністр оборони Великобританії Грант Шеппс (праворуч) з президентом України Володимиром ЗеленськимФото: Ukrainian Presidential Press Office/PA Media/dpa/picture alliance

Великобританія хоче розширити програму підготовки українських солдатів і направити своїх інструкторів до України. Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шеппс в інтерв'ю британському виданню The Telegraph, яке опублікували ввечері у суботу, 30 вересня.

В інтерв’ю міністр сказав, що він провів переговори з керівництвом армії про те, щоб перенести "більше навчання та виробництва" військової техніки в Україну. Шеппс також закликав британських виробників зброї відкривати більше заводів в Україні.

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Британські інструктори, за даними міністерства закордонних справ України, протягом восьми років війни, які передували повномасштабному вторгненню Росії, навчили близько 25 тисяч українських офіцерів та солдат в Україні. Однак після повномасштабного вторгнення Росії робота була перенесена у Великобританію.

Нагадаємо, під час першого міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. "Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну", - заявив президент. 

Він також оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду. На момент закриття форуму, за даними міністерства закордонних справ України, до Альянсу долучились 38 компаній з 19 країн

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