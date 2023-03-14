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Протимінний тральщик ВМС України (архівне фото)
Протимінний тральщик ВМС України (архівне фото)Фото: picture-alliance/ITAR-TASS
ПолітикаУкраїна

Міністр Резніков заявив про створення "корабельної коаліції"

Аліна Коломієць
2 год. тому

Великобританія уже передала Україні два тральщики-шукачі мін, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. До "корабельної ініціативи" також мають приєднатися Нідерланди й Бельгія.

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" на підтримку України. До неї вже входять Великобританія, Нідерланди та Бельгія. Таку заяву він зробив після оголошення про надання Києву Нідерландами спільно з Бельгією мінних тральщиків та навчання українських підрозділів на них.

"Тепер уже є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова ініціатива, яка стала танковою коаліцією. Перед тим була артилерійська ініціатива, яка стала артилерійською коаліцією. Завдяки сьогоднішньому оголошенню Нідерландів про те, що нам нададуть мінні тральщики (мисливці на міни), можемо по суті говорити, що створюється корабельна коаліція", - сказав він на спільному брифінгу з міністеркою оборони Нідерландів в одеському медіацентрі "Україна" у вівторок, 14 березня.

За його словами, Великобританія вже передала два мінні тральщики, на яких уже офіційно перебувають українські екіпажі та піднятий прапор ВМС ЗСУ.

"Тому можемо вже сміливо казати, що утворена "корабельна коаліція", - підсумував міністр.

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Мінні тральщики від Нідерландів

Під час цієї ж пресконференції міністерка оборони Королівства Нідерланди Кайса Оллонгрен оголосила, що її країна надасть Україні два тральщики-шукачі мін класу Alkmaar, а також розпочне готувати українські підрозділи для їхнього використання.

"Це буде здійснено разом із Бельгією та іншими нашими союзниками. Човни будуть готові до використання у 2025 році. Це така контрибуція у спроможності військово-морських сил. Ми також забезпечимо інші спроможності -  мости й переправи, а також системи РЛС (радіолокаційні станції - Ред.)", - сказала вона.

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Протимінний тральщик ВМС України (архівне фото)

Міністр Резніков заявив про створення "корабельної коаліції"

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