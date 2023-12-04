З України "зерновим коридором" перевезли 7 млн тонн вантажів

Якщо на початок жовтня "зерновим коридором" скористалися лише 10 суден, то до початку грудня їхня кількість збільшилася до 200.

"Зерновим коридором", який Україна почала створювати у Чорному морі після виходу Росії з "зернової угоди" у липні 2023 року, перевезено уже понад сім мільйонів вантажів. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомив український президент Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради.

Якщо на початок жовтня цим коридором пройшли лише 10 кораблів, то до початку грудня їхня кількість збільшилася вже до 200, зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"З 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден - на вхід", - написав він у Facebook.

Міністр зазначив, що експорт здійснюється з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ". З семи мільйонів тонн вантажів майже п'ять мільйонів - продукція українських аграріїв.

Кубраков додав, що сьогодні в портах під завантаженням перебуває 31 судно, ще 30 суден прямують коридором в обидва боки.

Безпека "зернового коридору"

Головним питанням у роботі "зернового коридору" залишається безпека, адже маршрут потерпає від атак Росії. Так, на початку листопада ракета влучила в цивільне судно під час заходу в порт Одеської області, лоцман загинув, ще кілька людей отримали поранення.

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Для того, щоб захистити судна і людей, Київ веде переговори з партнерами про додаткові заходи безпеки. Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що Україна отримає морські катери, щоб конвоювати судна у "зерновому коридорі". Надати патрульні катери для цих цілей раніше обіцяли, зокрема, Нідерланди.