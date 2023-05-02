"Бляхи" для ЗСУ: друге життя вживаних іномарок на фронті

За минулий рік в Україну завезли понад 60 тисяч вживаних іномарок для ЗСУ. І на тлі ймовірного контрнаступу ці потреби лише зростають. Які машини необхідні на фронті, де їх беруть та чому вони не "живуть" довго?

Лише на кілька годин з фронту до Києва приїхали двоє військових ЗСУ. Сергій та Віктор служать в 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", яка нині воює на бахмутському напрямку. Місяць тому ця бригада втратили один зі своїх автівок під час виконання бойового завдання. "Якраз на мені й закінчилась машина. Авто, яке нам пригнали, буквально тиждень було в нас, а потім ми потрапили під артобстріл у Бахмуті. Щоби зберегти своє життя, нам довелося залишити машину", - розповідає Віктор.

Така ситуація є типовою, у середньому на фронті авто "живуть" від трьох до п'яти тижнів, кажуть військові. За їхніми словами, на передовій доводиться швидко пересуватися, найчастіше - поганими дорогами чи бездоріжжям. Такі умови "вбивають" автівки за лічені тижні та місяці. Проте найчастіше військові втрачають свої машини на бойових завданнях, приміром, як це сталося з авто Сергія й Віктора. Тож до столиці вони приїхали по пікап, який спеціально для їхньої бригади придбали волонтери.

Авто для ЗСУ з усього світу

Без авто на війні не обійтися. Волонтери, благодійні організації та й самі військові щоденно оголошують збори коштів на машини для ЗСУ. За даними Державної митної служби, лише торік для українських військових з-за кордону завезли понад 60 тисяч авто. На тлі ймовірного контрнаступу ці потреби зростуть у рази, прогнозують волонтери.

Нині на фронті найбільш затребувані пікапи та джипи. Такі автівки мають високу прохідність й дозволяють перевозити великі вантажі, що вкрай важливо на полі бою. На закупівлі авто для потреб українських збройних сил спеціалізується й проєкт "ГЕРОЙCAR". Керівник проєкту "ГЕРОЙCAR" Олександр Пугач разом з командою збирає запити на машини від ЗСУ, проводить верифікацію заявок, організовує збір коштів і поставки автівок з усього світу.

Потужні пікапи Ford F-250 та Ford F-350 везуть із США Фото: DW

Наприклад, особливо потужні пікапи Ford F-250 та Ford F-350 везуть зі США, де їх і купують на аукціонах. "Ці "форди" ми веземо тільки з Америки, їх більше немає на жодному іншому ринку. Деякі автівки ми веземо з Європи, наприклад, Volkswagen T4. З Кореї ми веземо SsangYong. Ми купуємо машини різного розміру під конкретні потреби конкретних військових, адже не всім потрібні дуже великі пікапи. Розвідка, наприклад, потребує невеликих пікапів з повним приводом, дизельних", - розповідає Пугач.

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Ремонт вживаних авто

Для ЗСУ волонтери закуповують переважно вживані авто, бо вони значно дешевші. Проте знайти недорогі й придатні машини нині складно, адже за понад рік повномасштабної війни найвигідніші варіанти в Європі вже розібрані самими ж українцями. Тож тепер географія пошуку авто розширилась на США та Корею.

Олександр Пугач: "Ми купуємо машини різного розміру під конкретні потреби конкретних військових" Фото: DW

"Щоб купити зараз будь-який кросовер у Європі і пригнати його в Україну, потрібно не менше 10 тисяч євро. Я маю на увазі такий кросовер, який не буде ламатися щодня, а поїде працювати на фронт. Для порівняння, приміром, на початку вторгнення такі ж машини можна було придбати за три-чотири тисячі євро. Нині таких машин і цін немає взагалі", - пояснює Пугач.

Враховуючи те, що переважна більшість машин для ЗСУ - вживані, перед покупкою їх ретельно перевіряють. Адже від їхнього технічного стану залежить життя українських військових. "Усі автівки в статусі run and drive, тобто вони заводяться та їдуть. Після того, як авто доставили в Україну, ми робимо обов'язкове технічне обслуговування. Ми міняємо акумулятори, міняємо всі фільтри й мастила. Також ми "перевзуваємо" автівки у нову гуму. Ми розраховуємо на те, що автівка "пройде" без суттєвих ремонтів не менше 30-50 тисяч кілометрів", - розповідає Пугач.

Ремонтувати тільки-но придбані вживані машини допомагає український бізнес. Партнерами проєкту "ГЕРОЙCAR" стали приватні станції технічного обслуговування (СТО). У середньому ремонтні роботи для таких авто обходяться від 500 до 1000 доларів. Але деякі СТО машини для ЗСУ обслуговують зі знижками, а подекуди - й зовсім безкоштовно.

Київська СТО, на якій працює Віктор Роденко, теж допомагає готувати авто для фронту Фото: DW

"Діагностичні роботи ми робимо практично безкоштовно, а на ремонти робимо знижку 20%. Наприклад, якщо виконується ремонт на 10 тисяч гривень, то знижка становитиме дві тисячі гривень", - розповідає у розмові з DW начальник відділу автосервісу одного з київський СТО Віктор Роденко. На цій станції технічного обслуговування якраз готують два пікапи для відправлення на фронт.

На партнерських СТО також ремонтують пошкоджені машини з фронту. Та у більшості випадків авто, які вже побували на передовій, ремонту не підлягають. Саме тому збори коштів не припиняються ні на мить. Військові ЗСУ постійно потребують нових машин.

Більшість авто, котрі побували на передовій, ремонту не підлягають Фото: DW

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Чемпіон світу переробляє автівки для ЗСУ

Для закриття потреб ЗСУ щоденно працюють сотні волонтерів по всій Україні. Наприклад, в СТО на околицях Одеси до відправлення на фронт також готують пікапи. Серед тутешніх волонтерів - чемпіон світу з дрифту Дмитро Іллюк. Спортсмен шукає придатні автівки по всій Європі. Часом машини знаходять Дмитра самі. "Була ситуація, коли в морпіхів зламалося авто, вже не було сенсу ремонтувати двигун. Тільки ввечері ми зрозуміли, що військові залишаються без автівки, як пише людина й каже, що в неї є машина в Кишиневі й що вона хоче задонатити її для ЗСУ", - розповідає чемпіон FIA Motorsportgames 2019 Дмитро Іллюк.

Чемпіон світу з дрифту Дмитро Іллюк активно використовує свої зв'язки в усьому світі для пошуку авто для ЗСУ Фото: DW

Купувати та переробляти авто разом з волонтерами Дмитро почав восени 2022 року. Багато в чому допомагають спортивні зв'язки по всьому світу: "Я звернувся до своїх друзів по автоспорту з Англії. Там нам знайшли першу автівку. Поки вони шукали першу, ми вже знайшли другу, третю, четверту. Так сталося, що в Англії за один раз ми купили чотири автівки".

На жаль, є й чимало таких, хто намагається скористатися ситуацією, аби заробити гроші. Найголовніше, наголошує Дмитро, знайти справді придатну машину. "Стосовно машин з Європи: багато людей на цьому заробляють гроші. Вони купують іржавий металобрухт, котрий вже не придатний для використання. Такі автівки також привозять. Вони нічого не коштують, а потім їх - вже в Україні - передають військовим, а ті машини розвалюються. Ми ж вибираємо автівки ретельно: купуємо тільки ті, які мають дійсний техогляд. Наприклад, у Німеччині дуже жорсткий контроль, тому майже нічого не треба робити з автівками", - говорить Дмитро Іллюк.

Після техогляду та ремонту авто перед відправленням на фронт має пройти ще тест-драйв Фото: DW

Якщо машина все ж потребує ремонту, то роботи на СТО у середньому займають три-чотири дні. Утім, лише за умови, якщо в наявності є всі необхідні запчастини. Далі машина проходить ще одну обов'язкову процедуру - тест-драйв на спеціальному майданчику, де остаточно перевіряють справність та витривалість авто. І лише після успішно пройденого тест-драйву машину відправляють на фронт. Нині Дмитро разом із іншими волонтерами збирає кошти на чергові машини для ЗСУ. Допомагати українським захисникам волонтери планують й надалі: аж до закінчення війни Росії проти України.