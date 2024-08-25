Підпал синагоги у Франції: затримані четверо осіб

Чоловік, який намагався підпалити синагогу на півдні Франції, прийшов туди з палестинським прапором, а потім чинив опір поліції і був поранений.

Французькі правоохоронці біля синагоги міста Ла-Гранд-Мотт Фото: Sylvie Cambon/MAXPPP/dpa/picture alliance

Поліція затримала чотирьох осіб у зв'язку зі спробою підпалу синагоги в курортному місті Ла-Гранд-Мотт на півдні Франції, повідомляє агенція AFP у неділю, 25 серпня.

Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив про затримання головного підозрюваного. Ще трьох підозрюваних, близьких до ймовірного нападника, взяли під варту 25 серпня, повідомили AFP джерела.

Головний підозрюваний був виявлений у ході поліцейської операції в місті Нім, що знаходиться за 40 кілометрів від місця злочину. Озброєний чоловік намагався сховатись у будівлі, а після виявленні відкрив вогонь по поліцейських. Він був поранений вогнем у відповідь і доставлений до лікарні, повідомляє dpa.

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Спроба підпалу синагоги Бейт-Яаков у Ла-Гранд-Мотт сталася вранці 24 серпня. Чоловік, у якого, за даними слідства, при собі був палестинський прапор і зброя, підпалив двері будівлі, а також два припарковані поряд автомобілі. При спробі загасити вогонь постраждав поліцейський - він отримав опіки, коли вибухнув газовий балон, що знаходився в одній з машин. У самій синагозі під час інциденту було п'ятеро людей, вони не постраждали. Злочинець втік з місця пригоди до прибуття поліції.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав ці дії терактом. Антитерористична прокуратура Франції порушила справу про замах на вбивство, пов'язане з тероризмом, а також про створення терористичної спільноти та знищення майна з використанням небезпечних засобів.

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У Франції сильні пропалестинські настрої та частішають випадки антисемітизму

Коментуючи підпал у Ла-Гранд-Мотт, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь наголосив на антисемітських мотивах нападника. Число злочинів на цьому ґрунті значно зросло в країні після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та початку військової операції Ізраїлю в Секторі Гази. За даними французької єврейської організації Crif, протягом останнього року кількість таких злочинів у країні зросла з 436 до майже 1700.

У Франції і до ескалації конфлікту на Близькому Сході були сильні пропалестинські настрої. У країні раніше неодноразово проходили мітинги на підтримку Палестинської автономії, які збирали сотні та тисячі учасників та мали підтримку різних спільнот.