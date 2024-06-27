У ФРН зростає і антисемітизм, і ісламофобія. В чому причина?

Погрози, псування майна, пряме насильство: у Німеччині фіксується дедалі більше проявів антисемітизму. З іншого боку, зростає й кількість нападів на мусульман та випадків їхньої дискримінації. Що до цього призвело?

Ідеться про екзистенційні проблеми. Багато німецьких євреїв замислюються про те, "чи можливе в майбутньому вільне і безпечне життя євреїв у Німеччині", каже Даніель Ботманн (Daniel Botmann), виконавчий директор Центральної ради євреїв Німеччини (Zentralrat der Juden in Deutschland, ZdJ). За його словами, з опитувань, проведених у єврейських громадах, ZdJ знає, що багато хто з їхніх членів тепер боїться, аби в громадських місцях люди бачили в них євреїв. І тому участь у заходах громад беруть менше людей, ніж торік.

Доповідь Федеральної асоціації дослідних та інформаційних центрів з антисемітизму (Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, RIAS) за 2023 рік, оприлюднена у вівторок, 25 червня, наочно демонструє масштаби ненависті до євреїв у Німеччині. Експерти RIAS повідомляють про збільшення числа антисемітських інцидентів у країні у минулому році більш ніж на 80 відсотків - до 4782. Ніколи ще RIAS, заснована у 2018 році, не реєструвала таку кількість. Набагато частіше, ніж раніше, як підґрунтя антисемітських інцидентів, наголошується в доповіді, розглядається "антиізраїльський активізм". Загальна кількість таких випадків зросла майже вчетверо - з 157 до 595.

Лише з 7 жовтня 2023 року, дня нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, і до кінця минулого року RIAS зареєструвала більше антисемітських інцидентів, ніж за увесь 2022-й: загалом 2787, тобто по 32 на день. Більшість з них - чи то конкретні погрози чи графіті - мали місце торік у громадських місцях чи в інтернеті.

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Заклики до посилення німецького кримінального законодавства

Фелікс Кляйн Фото: Juliane Sonntag/picture alliance

У зв'язку з масовим зростанням кількості антисемітських нападів уповноважений німецького уряду з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) закликає зробити кримінальне законодавство Німеччини жорсткішим. На його думку, законодавці, наприклад, мають запровадити кримінальну відповідальність за заклики до знищення інших держав, а також класифікувати прояви антисемітизму у завуальованій формі як розпалювання ненависті. Кляйн також вимагає конкретних політичних заходів не лише у кримінально-правовій сфері. Він переконаний, що "необхідно терміново запровадити у школах обов'язковий предмет "Робота зі ЗМІ та медіаграмотність".

Йохен Копельке (Jochen Kopelke), голова профспілки німецьких поліцейських, висловив в інтерв'ю DW аналогічну думку. Посилення антисемітських настроїв у країні, вважає він, викликає "сильну тривогу". З 7 жовтня 2023 рівень загрози для євреїв у Німеччині "високий як ніколи", констатував Копельке. І запропонував зробити прояв антисемітських симпатій "знову кримінальним злочином", а також зміцнити всю систему правової держави. Як і Кляйн, Копельке наголосив на важливості освітнього аспекту, що є водночас профілактикою і ефективність якого у боротьбі з антисемітизмом нині "важко переоцінити".

За день до оприлюднення доповіді RIAS, 24 червня, свій аналіз ситуації в Німеччині представив Альянс проти ворожого ставлення до ісламу і мусульман (Claim). Згідно з доповіддю Claim, кількість антимусульманських нападів, погроз та дискримінації у 2023 році зросла в країні більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком. Водночас кількість таких атак збільшилася з трохи менш ніж 900 до 1926. Антимусульманський расизм сьогодні є настільки повсякденним, як ніколи, і поширений в чи не в усіх прошарках суспільства, вважає очільник Claim Ріма Ганано (Rima Hanano).

Федеральна уповноважена з боротьбі з дискримінацією Ферда Атаман (Ferda Ataman) також повідомила тривожні цифри: 10 772 людини за минулий рік звернулися до антидискримінаційної установи через прояви расизму та дискримінації за ознаками інвалідності, хвороби або віку - це на 20 відсотків більше, ніж у 2022-му.

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"Серцевина суспільства" стає дедалі сприйнятливішою до расизму

Термін "серцевина суспільства" використовувався у всіх трьох доповідях. Зараз у ній, на відміну від того, що було кілька років тому, також є антисемітизм, антимусульманська дискримінація та відкритий расизм, зазначив Фелікс Кляйн. І додав, що "боротьба з однією формою дискримінації" не має бути розіграна проти іншої: "Ми маємо створювати альянси".

Ферда Атаман представляє доповідь, присвячену дотриманню антидискримінаційного законодавства у 2023 році в Німеччині, 25 червня 2024 року Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Ферда Атаман торкнулася теми суспільно-політичних настроїв у Німеччині та посилення правого екстремізму в схожому, але чіткішому ключі. За її словами, за високого рівня підтримки правоекстремістських партій "дискримінація в країні, очевидно, також посилилася". Така соціальна ворожість "більш відкрита, жорстко і прямо демонструється, пороги стримування, схоже, знижуються". Ситуацію, що склалася, Атаман пояснила тим, що мільйони людей у ​​Німеччині зараз "просто бояться за своє майбутнє". І до цієї проблеми, на її думку, слід поставитися серйозно.

Водночас Атаман, у минулому журналістка, недвозначно вказала на побоювання єврейської громади. І поскаржилася на те, що федеральний уряд не займається фундаментальним переглядом антидискримінаційного законодавства, яке було узгоджене в рамках коаліційної угоди ХДС/ХСС та СДПН й набуло чинності у 2006 році. За словами Атаман, навіть сьогодні людина може бути дискримінована тільки тому, що вона етнічно походить з Ізраїлю. І вона хоче це змінити. Громадянство, впевнена Ферда Атаман, не має бути підставою для дискримінації.

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