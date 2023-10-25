Расизм у ФРН зустрічається частіше, ніж в інших країнах ЄС

Темношкірі в Німеччині найчастіше стикаються з дискримінацією. Кожен другий виходець з Африки нарікає на утиск прав - результати дослідження Агентства ЄС з фундаментальних прав у 13 країнах ЄС.

Майже половині вихідців з Африки, які проживають у ЄС, доводилося стикатися зрасизмом та дискримінацією у повсякденному житті. Водночас найбільшу кількість скарг на нерівноправність зафіксовано в Німеччині та Австрії. На це вказують результати соціологічного дослідження в 13 країнах, представлених директором Агентства ЄС з основних прав Майклом О'Флаерті у середу, 25 жовтня, у Відні.

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Так, у Німеччині 76 відсотків респондентів підтвердили, що вони стикалися за останні п'ять років з дискримінацією через колір шкіри, походження чи релігію, і ця цифра більша, ніж у будь-якій іншій країні, що брали участь в опитуванні. В Австрії цей показник трохи нижче - 72 відсотки. Це тоді, коли середній показник в Євросоюзі становив 45 відсотків.

Ситуація останніми роками погіршилася

Ситуація погіршилася останніми роками, нарікає О'Флаерті. У попередньому дослідженні, яке проводилось у 2016 році, у Німеччині на проблеми дискримінації нарікали 52 відсотки опитаних темношкірих людей, тоді як середній показник становив 39 відсотків.

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Очільник Агентства ЄС з основних прав назвав приголомшливим той факт, що жодних покращень не видно. "Навпаки, люди африканського походження дедалі частіше зазнають дискримінації, просто через колір шкіри", - сказав О'Флаерті, якого цитує інформагенція KNA.

Дискримінація на ринку праці

Темношкірі люди на ринку праці мали частіше негативний досвід у Німеччині та Австрії, ніж у будь-якій іншій із 13 досліджених країн, йдеться у звіті. Так, у ФРН 46 відсотків учасників опитування повідомили, що торік стикалися з дискримінацією на роботі (середній показник щодо ЄС - 31 відсоток). Про негативний досвід при пошуку роботи в Німеччині за останні п'ять років розповіли 56 відсотків респондентів, вище за показник в Австрії - 59 відсотків.

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Серед опитаних у Німеччині, яких протягом останнього року зупиняла поліція для перевірки документів, 69 відсотків стверджують, що причиною був їхній колір шкіри.

Дані Європейського Агентства з основних прав отримані в рамках масштабного онлайн-опитування серед іммігрантів та їхніх дітей. У дослідженні взяли участь 6700 людей африканського походження, які проживають у Бельгії, Данії, Німеччині, Фінляндії, Франції, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Австрії, Польщі, Португалії, Швеції та Іспанії. При цьому в Німеччині соціологи опитали 579 осіб, а в Австрії - 454.