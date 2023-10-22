Шольц відкрив на Сході ФРН нову синагогу

На відкритті першої синагоги, побудованої в Саксонії-Ангальт після возз'єднання Німеччини, канцлер ФРН Шольц заявив про неприпустимість антисемітизму і перекладання провини за злочин на його жертву.

У німецькому місті Дессау-Росслау (федеральна земля Саксонія-Ангальт) у неділю, 22 жовтня, відбулося урочисте відкриття нещодавно збудованої синагоги імені сім'ї Вайль. "Ця синагога в Дессау демонструє: єврейське життя було і залишається частиною Німеччини. Йому тут саме місце", - заявив під час заходу канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), наголосивши, що Німеччина робитиме все можливе для захисту і зміцнення єврейського життя.

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За словами Шольца, нова синагога - це щастя і подарунок, радість від якого затьмарена "варварським терором" ХАМАСу в Ізраїлі. Він зазначив, що відчуває глибокий сором, спостерігаючи за тим, як у країні розпалюються антисемітські настрої та ксенофобія. Терористи розхитують ситуацію і сіють ненависть, заявив німецький канцлер. "Причому не тільки на Близькому Сході, а й тут. Ми повинні зробити все можливе, щоб не дати цьому насінню прорости", - зазначив Шольц, якого цитує інформагенція KNA.

Шольц: Неприпустимо покладати провину за злочин на його жертву

Шольц застеріг, що ненависть до євреїв не повинна ставитися під сумнів "нестерпним" застереженням "так, але...", підлим покладанням провини за злочин на його жертв. Він наголосив, що апатія, відсторонення і мовчанка недоречні, коли євреям небезпечно на вулицях, коли на будинках малюють зірки Давида, а в синагоги кидають запалювальні пристрої, "коли над жертвами терору знущаються, а злочинців прославляють".

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На початку церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв нападу терористичного руху ХАМАС на Ізраїль. Потім земельний рабин Даніель Фабіан (Daniel Fabian) вніс у будівлю синагоги сувій Тори, який використовуватимуть для читання священних текстів на богослужіннях.

Перша побудована в Саксонії-Ангальт синагога після об'єднання Німеччини

За даними міськвлади, ця синагога стала першою побудованою в Саксонії-Ангальт єврейською культовою спорудою з моменту возз'єднання Німеччини. Крім Олафа Шольца та інших гостей, на відкритті були присутні посол Ізраїлю Рон Просор, прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) і віцепрезидент Центральної ради євреїв у Німеччині Марк Дайнов (Mark Dainow).

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Останніми днями в багатьох містах Німеччини відбулися акції протесту проти авіаударів Ізраїлю у відповідь по Сектору Газа після атаки ХАМАС, унаслідок якої вбили близько 1400 ізраїльтян. У зв'язку з цим під час церемонії відкриття синагоги в Дессау було вжито посилених заходів безпеки.

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Нову синагогу в центрі міста Дессау-Росслау, неподалік від ратуші, прибудували до будинку рабина, спорудженого 1908 року, який нині оголошений пам'яткою архітектури. Культова будівля названа на честь сім'ї знаменитого німецького композитора Курта Вайля (1900-1950), який народився в Дессау і провів тут свої дитячі роки. Його батько Альберт Вайль (1867-1950) був на початку XX століття кантором місцевої єврейської ліберальної громади.

Збудована синагога вміщатиме 90 осіб й ззовні нагадує форму сувою Тори.