  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Перший полонений північнокорейський солдат помер від ран

Євгенія Наконечна
27 грудня 2024 р.

Солдат з КНДР, якого захопили в полон ЗСУ на Курщині, загинув від отриманих поранень, повідомила розвідка Південної Кореї.

https://p.dw.com/p/4ocBl
Армія КНДР
Північнокорейські солдати (ілюстративне фото)Фото: Ng Han Guan/AP

Північнокорейський солдат, якого українці захопили в полон у Курській області РФ, помер від раніше отриманих поранень. Про це у п'ятницю, 27 грудня, повідомила розвідка Південної Кореї. 

"Через розвідувальне агентство союзників було підтверджено, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, щойно помер через погіршення стану здоров'я", - цитує заяву південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.

Північна Корея несе великі втрати в боях на Курщині

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що вже майже три тисячі північнокорейських солдатів були вбиті або поранені на Курщині. 

Раніше південнокорейська розвідка оцінювала кількість вбитих і поранених солдатів КНДР у тисячу осіб, заявляючи, що високий рівень втрат пов'язаний з незнайомим бойовим середовищем і відсутністю можливостей протистояти атакам безпілотників. За даними Південної Кореї, РФ використовує північнокорейців "як витратні штурмові підрозділи на передовій".

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Війська КНДР

Зеленський: Росіяни намагаються спалювати обличчя загиблих КНДРівців

Зеленський: Росіяни намагаються спалювати обличчя загиблих КНДРівців

За словами президента України, російські солдати спалюють обличчя вбитих на Курщині військових з Північної Кореї, щоб приховати їхні втрати.
Конфлікти17 грудня 2024 р.
Північнокорейські солдати (архівне фото)

Солдатам із КНДР росіяни видають підроблені документи - ССО показали фото

Солдатам із КНДР росіяни видають підроблені документи - ССО показали фото

Росія намагається приховати присутність північнокорейських військових, видаючи їм несправжні документи, заявили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
Конфлікти22 грудня 2024 р.
Північнокорейська армія

КНДР готує перекидання в РФ додаткових військ і техніки - Сеул

КНДР готує перекидання в РФ додаткових військ і техніки - Сеул

За оцінками південнокорейської розвідки, Північна Корея може виготовляти та постачати Росії дрони-камікадзе, вперше представлені Кім Чен Ину в листопаді.
Конфлікти23 грудня 2024 р.