Перший полонений північнокорейський солдат помер від ран

Солдат з КНДР, якого захопили в полон ЗСУ на Курщині, загинув від отриманих поранень, повідомила розвідка Південної Кореї.

Північнокорейський солдат, якого українці захопили в полон у Курській області РФ, помер від раніше отриманих поранень. Про це у п'ятницю, 27 грудня, повідомила розвідка Південної Кореї.

"Через розвідувальне агентство союзників було підтверджено, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, щойно помер через погіршення стану здоров'я", - цитує заяву південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.

Північна Корея несе великі втрати в боях на Курщині

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що вже майже три тисячі північнокорейських солдатів були вбиті або поранені на Курщині.

Раніше південнокорейська розвідка оцінювала кількість вбитих і поранених солдатів КНДР у тисячу осіб, заявляючи, що високий рівень втрат пов'язаний з незнайомим бойовим середовищем і відсутністю можливостей протистояти атакам безпілотників. За даними Південної Кореї, РФ використовує північнокорейців "як витратні штурмові підрозділи на передовій".