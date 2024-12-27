ЗСУ захопили в полон першого північнокорейського солдата

Україна взяла в полон у Курській області РФ першого військового з КНДР, заявили в розвідці Південної Кореї.

Розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення Україною в полон першого пораненого північнокорейського солдата, повідомляє південнокорейська інформаційна агенція Yonhap у п'ятницю, 27 грудня.

Цьому передували непідтверджені офіційно повідомлення в соціальних мережах, що Сили спеціальних операцій (ССО) захопили в полон солдата з КНДР, який воював на боці російської армії в Курській області РФ.

У повідомленні розвідки Південної Кореї йдеться: "Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни, ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плануємо ретельно вивчити подальший розвиток подій".

Солдати з КНДР на Курщині

За даними Південної Кореї, КНДР відправила в Росію близько 11 тисяч солдатів, і є ознаки підготовки до подальшого розгортання військ і військової техніки.

Президент України Володимир Зеленський заявив на початку цього тижня, що Північна Корея втратила понад три тисячі солдатів убитими та пораненими на Курщині.

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