В ЗСУ заявили про ліквідацію російських офіцерів на Курщині

В СтратКомі ЗСУ заявили про ліквідацію 18 російських військових у командному пункті 810-ї ОБрМП РФ у Льгові Курської області. Удару по цьому пункту ЗСУ завдали напередодні.

Внаслідок удару, якого Збройні сили України (ЗСУ) завдали по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ у Льгові Курської області, було частково знищено будівлю, де розміщувався пункт, а також ліквідовано, імовірно, 18 російських військових, здебільшого - офіцерів. Про це заявили у Головному управлінні комунікацій (СтратКом) ЗСУ у четвер, 26 грудня.

"За уточненою інформацією, будівля, де розміщувався командний пункт 810 ОБрМП, частково знищена. Внаслідок удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців ЗС РФ, більшість яких - офіцери штабу", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, удару по командному пункту 810-ї ОБрМП ЗС РФ у Льгові Сили оборони України завдали 25 грудня.

ГУР заявляє про чергові втрати військових КНДР на Курщині

Своєю чергою, Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) 26 грудня заявило про чергові втрати північнокорейських військових, дисклокованих на Курщині і задіяних у боях проти ЗСУ. "Вранці 20 грудня штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше п'яти військовослужбовців. Утім, російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції. Також підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР", - повідомили у ГУР МО. У українській військовій розвідці констатують, що на передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води, оскільки через активні бойові дії логістика ускладнена.

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Як йдеться у повідомленні ГУР МО, 20 грудня українські сили завдали вогневого ураження по скупченню військових в районі населеного пункту Новоівановка у Курській області, внаслідок чого "північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими". 21 грудня російські сили продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством задля заміщення втрат на позиціях і продовження штурмових дій.

"22 грудня внаслідок успішного удару Сил безпеки і оборони України, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії зафіксовано різке зниження радіообміну між військовими КНДР", - повідомили в ГУР.