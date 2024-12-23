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КонфліктиПівнічна Корея

КНДР готує перекидання в РФ ще військ і техніки - Сеул

Анастасія Шепелева
23 грудня 2024 р.

За оцінками південнокорейської розвідки, Північна Корея може виготовляти та постачати Росії дрони-камікадзе, вперше представлені Кім Чен Ину в листопаді.

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Північнокорейська армія
Військові КНДРФото: Ahn Young-joon/picture alliance/AP

Північна Корея імовірно готується розгорнути додаткові війська та військову техніку, включно з дронами-камікадзе, на підтримку війни Росії проти України. Про це заявили в понеділок, 23 грудня, в південнокорейському військовому командуванні, повідомляє агенція Yonhap.

Як ідеться у заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, КНДР готується до ротації або збільшення розгортання військ в Росії. "Є також деякі ознаки того, що вона переходить до виробництва і постачання дронів-камікадзе, вперше представлених під час виїзної інспекції Кім Чен Ина в листопаді", - додається в повідомленні.

Щонайменше 100 загиблих солдатів КНДР на війні РФ проти України

Цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається приховати втрати солдатів з Північної Кореї у Курській області РФ, зокрема, спалюючи їхні обличчя. 

За даними південнокорейської розвідки, вже 100 військових Північної Кореї загинули з моменту вступу в бойові дії на війні Росії проти України.

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yna

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