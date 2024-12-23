КНДР уже втратила понад тисячу вбитими та пораненими - Сеул

За оновленими даними Південної Кореї, північнокорейські війська понесли близько 1100 втрат вбитими та пораненими у війні Росії проти України.

Понад тисяча північнокорейських солдатів були вбиті або поранені у війні Росії проти України, повідомив у понеділок, 23 грудня, Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

"За нашими оцінками, отриманими з різних джерел інформації та розвідки, північнокорейські війська, які нещодавно вступили в бій з українськими силами, зазнали близько 1100 втрат", - ідеться в заяві.

Північна Корея готується перекинути в Росію додаткові війська й техніку

Раніше в Сеулі заявили про ймовірність розгортання Північною Кореєю додаткових військ та зброї на підтримку Росії. Зокрема, є інформація про ознаки виробництва КНДР і постачання до Росії дронів-камікадзе.

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