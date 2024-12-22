Солдатам із КНДР росіяни видають підроблені документи - ССО

Росія намагається приховати присутність північнокорейських військових, видаючи їм несправжні документи, про що у неділю, 22 грудня, повідомили Сили спеціальних операцій Збройних Сил України (ССО ЗСУ) у Telegram.

Зокрема, ССО заявили про знищення ще трьох військових з КНДР у Курській області, які за російськими військовими квитками, якими заволоділи українські військові, значаться уродженцями Республіки Тува.

"У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува - батьківщина воєнного злочинця Шойгу. Але найцікавіше - підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів", - йдеться у повідомленні. У ССО також оприлюднили фото трьох загиблих, як заявляється, солдат із КНДР.

Сеул заявляв про щонайменше 100 загиблих солдат КНДР

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається приховати втрати солдатів з Північної Кореї у Курській області РФ, зокрема, спалюючи їхні обличчя.

За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, підрозділи армії Північної Кореї втратили на Курщині щонайменше 30 солдатів убитими і пораненими впродовж 14-15 грудня. У Сеулі заявляли, що вже 100 військових Північної Кореї загинули з моменту вступу в бойові дії на війні Росії проти України,