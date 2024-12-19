Сеул: 100 військових КНДР уже загинули на Курщині

У південнокорейській розвідці очікують, що кількість поранених сягне тисячі. Там мають дані про те, що Кім Чен Ин планує відправити до Росії нових військових.

Щонайменше 100 військових Північної Кореї загинули з моменту вступу в бойові дії на війні Росії проти України, заявив журналістам депутат парламенту Південної Кореї Лі Сонг Квеун.

"У грудні вони вступили в реальні бойові дії, під час яких загинуло щонайменше 100 осіб", - сказав він у четвер, 19 грудня, після зустрічі з представниками південнокорейської Національної розвідувальної служби.

"Національна розвідувальна служба також повідомила, що очікується, що кількість поранених сягне майже 1000", - цитує парламентаря агентство AFP.

Депутат додав, що серед північнокорейських військових є жертви і на найвищому рівні - "щонайменше на рівні генерала".

За його словами, велика кількість жертв може бути пов'язана з "незнайомим середовищем на полі бою, де північнокорейські війська використовуються як витратні штурмові підрозділи, а також з їхньою недостатньою здатністю протистояти атакам безпілотників". "Серед російських військових з'явилися скарги на те, що північнокорейські війська через брак знань про безпілотники є скоріше тягарем, ніж активом", - зазначив Лі.

Попри втрати, Кім Чен Ин готується далі постачати солдатів Росії?

Розвідка також повідомила про виявлення ознак того, що, попри високі втрати, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин готується до відправки нових військових сил спеціальних операцій до РФ. Лі зазначив, що елітний північнокорейський штурмовий корпус, військових якого спрямували для підтримки російських військ, "здатен надіслати підкріплення".

За його словами, розвідка також прогнозує, "що Росія може запропонувати взаємні вигоди" для нового розгортання військових з КНДР, у тому числі "модернізацію звичайних озброєнь Північної Кореї".

Як повідомлялося, 17 грудня високопоставлений американський військовий чиновник на умовах анонімності повідомив, що кілька сотень північнокорейських військових були вбиті або поранені під час боїв у Курській області РФ.