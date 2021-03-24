 Політична криза у Вірменії: Пашинян обіцяє у квітні подати у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2021

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Новини

Політична криза у Вірменії: Пашинян обіцяє у квітні подати у відставку

В опозиції не збираються чекати так довго і мають намір зосередитися на тому, щоб повністю усунути Пашиняна від влади.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 28 березня, заявив, що у квітні подасть у відставку для проведення в країні дострокових парламентських виборів.

"У квітні я подам у відставку, не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори. У цей період я продовжу залишатися виконуючим обов'язки прем'єра", - сказав Пашинян на зустрічі з місцевими жителями в рамках поїздки по Армавірській області Вірменії, передає агентство "Інтерфакс".

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Тим часом позапарламентська опозиція Вірменії має намір зосередитися на тому, щоб повністю позбавити влади Пашиняна, який, навіть якщо і подасть у відставку у квітні, продовжить виконувати обов'язки прем'єра. "Ми повинні перетворити де-юре відставку Пашиняна у відставку де-факто і усунути його від влади", - заявив координатор опозиційного "Руху порятунку батьківщини" Ішхан Сагателян на мітингу опозиції в неділю в Єревані.

Політична криза у Вірменії

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація у Вірменії загострилася 25 лютого після заяви генерального штабу збройних сил країни з вимогою відставки Пашиняна.  У відповідь Пашинян заявив про спробу військового перевороту,  і подав президенту клопотання про звільнення начальника Головного штабу збройних сил (ЗС) Вірменії Оніка Гаспаряна.

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Як повідомлялося,  масові протести у Вірменії, організовані опозицією з вимогою відставки Пашиняна, тривають ще з минулого року. Мітингарі звинувачують його в відповідальності за поразку в нещодавньому загостренні збройного протистояння з Азербайджаном за контроль за Нагірний Карабах та у нинішній економічній кризі в країні.

Пашинян категорично відкидав можливість своєї відставки на вимогу опозиції, але згодом заявив про готовність до проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році.

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18 березня Прем'єр Вірменії заявив про досягнуту з опозицією домовленість щодо проведення позачергових виборів 20 червня. Для розпуску парламенту прем'єр Вірменії повинен піти у відставку. Якщо парламент двічі не зможе вибрати нового прем'єра, він автоматично буде розпущений, після чого пройдуть нові вибори парламенту. Нового прем'єра призначає парламентська більшість. 

Останні вибори до парламенту Вірменії - Національних зборів - відбулися у грудні 2018 року. Вони були достроковими, перемогу на виборах здобув блок на чолі з Пашиняном. Парламент Вірменії обирають кожні п'ять років.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 01:25

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