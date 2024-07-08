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ПолітикаЄвропа

Партії Орбана та Ле Пен створили фракцію в Європарламенті

Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
8 липня 2024 р.

До фракції "Патріоти за Європу", за її твердженням, входять 84 депутати з 12 країн ЄС. Альянс очолить лідер французького "Національного об'єднання", на частку якого припадає 30 членів.

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Віктор Орбан і Марін Ле Пен
Партії Орбана та Ле Пен створили фракцію у ЄвропарламентіФото: Wojtek Radwanski/AFP

Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, та партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана офіційно сформували в Європейському парламенті фракцію "Патріоти за Європу", повідомила агенція AFP у понеділок, 8 липня.

Ця фракція стане, ймовірно, третьою за чисельністю в нещодавно обраному Європарламенті. У фракції стверджують, що до її складу увійдуть 84 депутати з 12 країн Європейського Союзу.

На "Національне об'єднання" припадає 30 членів. Його лідер Жордан Барделла, якому ще нещодавно пророкували крісло прем'єр-міністра Франції, тепер очолить "Патріотів за Європу".

Союз противників підтримки України

Наприкінці червня Орбан, колишній прем'єр Чехії Андрій Бабіш та голова Австрійської партії свободи (АПС) Герберт Кікль оголосили, що створять нову фракцію в Європарламенті. На виборах 9 червня їхні партії - Фідес, чеський рух АНО ("Акція незадоволених громадян") і АПС - отримали кожна у своїй країні найбільшу кількість голосів виборців.

Пізніше стало відомо, що до фракції долучаться також праві й ультраправі партії з інших країн ЄС: нідерландська Партія свободи (PVV) Геерта Вілдерса, іспанська "Вокс" (Vox), португальська "Досить!" (Chega), Данська народна партія і бельгійська "Фламандський інтерес" (Vlaams Belang).

Представники цих політсил найчастіше виступають проти постачання зброї в Україну і хочуть вжити жорсткіших заходів для обмеження міграції в ЄС. Праві партії також виступають за обмеження повноважень інституцій ЄС і самого парламенту на користь національних урядів.

"Альтернативи для Німеччини" у новій фракції не буде

Представник Орбана повідомив, що німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до складу "Патріотів за Європу" не увійде.

Раніше АдН виключили з правопопулістської фракції в Європарламенті попереднього скликання "Ідентичність і демократія", до якої входило "Національне об'єднання" Ле Пен. Причиною стала серія скандалів за участю лідера списку АдН Максиміліана Кра (Maximilian Krah).

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