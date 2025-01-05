Партія Шольца втрачає підтримку в Німеччині - опитування

Соціал-демократи мають 16 відсотків голосів виборців, що більш ніж удвічі менше, порівняно з опозиційними консерваторами, кажуть соціологи.

На початку 2025 року Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яку представляє канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), знову дещо втратила прихильність виборців. Про це свідчать оприлюднені в неділю, 5 січня, результати опитування Sonntagstrend, проведеного інститутом Insa для видання Bild am Sonntag (BamS).

СДПН набирає 16 відсотків електоральної підтримки, що на один відсотковий пункт менше порівняно з попереднім тижнем.

Крім того, це - більш ніж удвічі менше за показник консервативної опозиції ХДС/ХСС, що набирає 31 відсоток. Порівняно з минулим тижнем у консерваторів без змін.

На другому місці опинилася ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН), котра має 20 відсотків.

Уже згадані соціал-демократи - треті. За ними йдуть Зелені з 13 відсотками підтримки виборців, що на один відсотковий пункт перевищує результат за минулий тиждень. Натомість Вільна демократична партія (ВДП) набирає чотири відсотки голосів.

Лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) має сім відсотків, Ліва партія - три відсотки.

Дострокові вибори в Німеччині

Інше опитування, яке раніше проводив інститут GMS, так само відводило соціал-демократам Шольца 16 відсотків підтримки.

Консерватори з ХДС/ХСС у тому опитуванні втрачають один відсотковий пункт, однак залишаються найсильнішою силою з 33 відсотками голосів.

Другою так само йде АдН з 18 відсотками, а СДПН - третя.

Зелені залишаються на четвертому місці з 13 відсотками, пише видання Die Welt .

А ось щодо ВДП, ССВ і Лівої партії, то всі вони, за підрахунками соціологів GMS, не зможуть подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Нагадаємо, дострокові вибори до Бундестагу відбудуться 23 лютого.