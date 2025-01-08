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ПолітикаПанама

Панама і Данія відповіли на територіальні зазіхання Трампа

Ольга Лебедєва
8 січня 2025 р.

Панама має суверенітет над міжокеанським каналом, що не підлягає обговоренню, заявив глава МЗС цієї країни. Прем'єрка Данії зазначила, що не може уявити варіант захоплення Гренландії Сполученими Штатами.

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Panama Panamakanal 2024 | Blick auf die Pedro-Miguel-Schleusen des Panamakanals
Панамський каналФото: Mauricio Valenzuela/picture alliance

Панама і Данія знову відкинули прагнення обраного президента США Дональда Трампа встановити контроль над Панамським каналом та Гренландією. Суверенітет Панами над каналом, що поєднує Атлантичний і Тихий океани, "не підлягає обговоренню і є частиною історії наших зусиль", заявив у вівторок, 7 січня, міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача.

Він також зазначив, що позицію країни щодо цього питання раніше однозначно виклав президент Хосе Рауль Муліно.

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Фредеріксен не вважає захоплення США Гренландії ймовірним

Своєю чергою прем'єрка Данії Метте Фредеріксен висловила сумніви щодо ймовірності вжиття США військових або економічних заходів з метою отримання контролю над Гренландією, яка є територією у складі Данії та має широку автономію. "Гренландія належить гренландцям", - наголосила вона в інтерв'ю телекомпанії TV 2 і додала, що ця територія "не продається".

За словами Фредеріксен, їй "бракує уяви, щоб помислити" про сценарій силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами. Вона також наголосила, що США є "найважливішим і найближчим союзником" Данії та закликала підданих королівства зберігати спокій.

7 січня Гренландію відвідав син обраного президента США Дональд Трамп-молодший. МЗС Данії відмовилося від коментарів, наголосивши, що про офіційний американський візит не йдеться.

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Плани Трампа щодо Гренландії

Дональд Трамп заявляв про плани купити Гренландію у Данії ще під час першого президентства у 2017-2021 роках. Тоді це призвело до дипломатичного охолодження між Вашингтоном та Копенгагеном, а прем'єрка Данії Фредеріксен назвала цю ідею "абсурдною".

Наприкінці грудня 2024 року Трамп повідомив, що призначає послом у Копенгагені бізнесмена та дипломата Кена Хауері. "Для цілей національної безпеки та свободи в усьому світі США вважають абсолютною необхідністю володіння та контроль над Гренландією. Кен чудово впорається з завданням представлення інтересів США", - написав обраний президент. Крім того, Трамп не виключив застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом. Він також запропонував Канаді увійти до складу США.

Тим часом в грудні уряд Данії оголосив збільшення витрат на оборону Гренландії щонайменше на 1,5 млрд доларів (1,4 млрд євро). Крім того, королівство змінило офіційний герб, збільшивши символи Гренландії та Фарерських островів.

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