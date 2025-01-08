Панама і Данія відповіли на територіальні зазіхання Трампа

Панама має суверенітет над міжокеанським каналом, що не підлягає обговоренню, заявив глава МЗС цієї країни. Прем'єрка Данії зазначила, що не може уявити варіант захоплення Гренландії Сполученими Штатами.

Панама і Данія знову відкинули прагнення обраного президента США Дональда Трампа встановити контроль над Панамським каналом та Гренландією. Суверенітет Панами над каналом, що поєднує Атлантичний і Тихий океани, "не підлягає обговоренню і є частиною історії наших зусиль", заявив у вівторок, 7 січня, міністр закордонних справ Панами Хав'єр Мартінес-Ача.

Він також зазначив, що позицію країни щодо цього питання раніше однозначно виклав президент Хосе Рауль Муліно.

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Фредеріксен не вважає захоплення США Гренландії ймовірним

Своєю чергою прем'єрка Данії Метте Фредеріксен висловила сумніви щодо ймовірності вжиття США військових або економічних заходів з метою отримання контролю над Гренландією, яка є територією у складі Данії та має широку автономію. "Гренландія належить гренландцям", - наголосила вона в інтерв'ю телекомпанії TV 2 і додала, що ця територія "не продається".

За словами Фредеріксен, їй "бракує уяви, щоб помислити" про сценарій силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами. Вона також наголосила, що США є "найважливішим і найближчим союзником" Данії та закликала підданих королівства зберігати спокій.

7 січня Гренландію відвідав син обраного президента США Дональд Трамп-молодший. МЗС Данії відмовилося від коментарів, наголосивши, що про офіційний американський візит не йдеться.

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Плани Трампа щодо Гренландії

Дональд Трамп заявляв про плани купити Гренландію у Данії ще під час першого президентства у 2017-2021 роках. Тоді це призвело до дипломатичного охолодження між Вашингтоном та Копенгагеном, а прем'єрка Данії Фредеріксен назвала цю ідею "абсурдною".

Наприкінці грудня 2024 року Трамп повідомив, що призначає послом у Копенгагені бізнесмена та дипломата Кена Хауері. "Для цілей національної безпеки та свободи в усьому світі США вважають абсолютною необхідністю володіння та контроль над Гренландією. Кен чудово впорається з завданням представлення інтересів США", - написав обраний президент. Крім того, Трамп не виключив застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом. Він також запропонував Канаді увійти до складу США.

Тим часом в грудні уряд Данії оголосив збільшення витрат на оборону Гренландії щонайменше на 1,5 млрд доларів (1,4 млрд євро). Крім того, королівство змінило офіційний герб, збільшивши символи Гренландії та Фарерських островів.