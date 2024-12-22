Трамп: Грабунок суден у Панамському каналі має припинитися

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував високі збори, які, на його думку, стягує влада Панами за проходження американських кораблів через Панамський канал. Він вимагає негайно змінити цю ситуацію.

"З нашими військово-морськими силами та торгівлею поводяться дуже несправедливо і недобросовісно. Збори, які стягує Панама, є абсурдними, особливо зважаючи на надзвичайну щедрість, яку США надали Панамі. Цей цілковитий "грабунок" нашої країни має негайно припинитися", - написав він у суботу, 21 грудня, у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трапм: Упрявляти каналом мала Панама, а не Китай

Він також натякнув на зростання впливу Китаю на канал. За словами Трампа, після передачі Сполученими Штатами контролю над каналом Панамі, передбачалося, що ним мала "управляти винятково Панама, а не Китай чи будь-хто інший". "Так само Панамі не було дозволено стягувати зі Сполучених Штатів, їхнього флоту та корпорацій, які ведуть бізнес у нашій країні, непомірно високі ціни та тарифи на проходження суден", - наголосив він.

Влада Панами поки що не відреагувала на заяву Трампа.

Панамський канал, будівництво якого було завершено Сполученими Штатами в 1914 році, був повернутий центральноамериканській країні за угодою 1977 року, підписаною президентом-демократом Джиммі Картером. Панама отримала повний контроль над ним у 1999 році.

Панамський канал - важливий транспортний шлях з Азії до США

Через Панамський канал проходить близько п'яти відсотків світового морського трафіку. Ця транспортна артерія дозволяє суднам, які йдуть маршрутом між Азією і східним узбережжям США, уникати довгого і небезпечного шляху навколо південного узбережжя Південної Америки. Основними користувачами проходу є судна США, Китаю, Японії та Південної Кореї.

У жовтні адміністрація Панамського каналу повідомила, що за минулий фінансовий рік водний шлях приніс рекордні доходи у розмірі майже 5 мільярдів доларів США.