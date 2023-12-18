Орбан подарував Ердогану коня під час зустрічі в Будапешті

До 100-річчя встановлення відносин між Туреччиною і Угорщиною Віктор Орбан і Реджеп Ердоган обмінялися подарунками. Також вони підписали декларацію "просунуте стратегічне партнерство".

Під час візиту до Будапешта у понеділок, 18 грудня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обмінявся коштовними подарунками з прем'єр-міністром Угорщини Вікторам Орбаном з нагоди 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами, пише AFP.

Орбан вирішив подарувати Ердогану коня угорської породи Ноніус, не зважаючи на те турецький лідер в 2003 році падав з коня. "Подарунок однієї кінної нації іншій", - написав угорський прем'єр у Facebook.

Своєю чергою президент Туреччини презентував Орбану чорний електромобіль виробництва турецької компанії Togg з номерним знаком "HU TR-100", оформленим до 100-річчя встановлення відносин, зауважує Anadolu.

"Найкраща угода, яку я коли-небудь укладав! За одну кінську силу я отримав 435. Вітаємо президента Ердогана в Угорщині!" - прокоментував прем'єр подарунок у соцмережах.

Орбан та Ердоган у Будапешті Фото: Murat Cetinmuhurdar/TUR Presidency/Anadolu/picture alliance

"Просунуте стратегічне партнерство" Туреччини і Угорщини

Як зауважує AFP, це вже другий візит Ердогана до Угорщини за останні чотири місяці. У понеділок вони з Орбаном підписали спільну декларацію, в якій зазначається, що зв'язки між країнами переходять на "рівень просунутого стратегічного партнерства".

"Ми хочемо й надалі зміцнювати наші зв’язки в таких сферах, як оборона та енергетика, де ми вже маємо плідну співпрацю", - зауважив президент Туреччини.

Він додав, що країни прагнуть збільшити обсяг торгівлі з поточного рівня у чотири мільярди доларів до шести мільярдів.

Своєю чергою Орбан назвав підписану декларацію "проявом найтіснішої, дружньої, братерської та політичної співпраці" і зазначив, що його країна "шукає союзників, з якими зможе перемогти".

"Великий план полягає в тому, що турки та угорці переможуть разом у 21 столітті", - зазначив прем'єр.

Читайте також: Допомога Україні: Макрон закликав Орбана поводитись як європеєць

Угорщина і Туреччина блокують розширення НАТО

При цьому Ердоган і Орбан не прокоментували для журналістів питання ратифікації заявки Швеції на приєднання до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Ці країни - єдині з членів Альянсу, що досі її не схвалили.

При цьому президентка Угорщини Каталін Новак зазначила, що питання розширення НАТО під час візиту турецького лідера обговорювалось.

Читайте також: МЗС Швеції: Туреччина очікує ратифікувати її вступ в НАТО протягом кількох тижнів