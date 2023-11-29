МЗС Швеції: Туреччина схвалить вступ в НАТО у наступні тижні

МЗС Туреччини очікує, що країна ратифікує заявку Швеції на вступ в НАТО протягом кількох тижнів, повідомив очільник МЗС скандинавської країни Тобіас Більстрем.

Туреччина очікує ратифікува вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу (НАТО) протягом декількох тижнів, заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем у середу, 29 листопада, за результатами розмови з турецьким колегою.

"У мене була двостороння розмова з моїм колегою, міністром закордонних справ (Туреччини. - Ред.) і він сказав мені, що очікує, що ратифікація відбудеться протягом декількох тижнів", - заявив журналістам Більстрем перед початком другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, пише Reuters.

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Інформація шведської сторони підтверджує і заяву високопоставленого чиновника Державного департаменту США, зроблену напередодні. "Я скажу, що за підсумками зустрічі це буде зроблено до кінця року", - цитує Reuters чиновника.

Окрім Туреччини, членство Швеції в НАТО ще не ратифікувал Угорщина. За словами глави МЗС Швеції, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "неодноразово заявляв, що Угорщина не буде останньою, хто ратифікує членство Швеції".

"Це означає, що це більше в руках Анкари, ніж, імовірно, Будапешта. Ми очікуємо білого диму з Будапешта в той момент, коли з'явиться білий дим з Анкари", - зазначив він.

Заявка Швеції на вступ в НАТО

Швеція подала заявку про вступ дв НАТО у 2022 році разом із Фінляндією на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Досі Туреччина відмовлялася схвалити цю заявку, звинувачуючи Швецію у "підтримці терористів". Анкара, зокрема, домагається від Стокгольма більш жорсткого курсу щодо курдських активістів, які проживають у Швеції, яких турецька влада вважає терористами.

Наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передав турецькому парламенту заявку Швеції на розгляд, поставивши свій підпис під цим документом. Втім, комісія із закордонних справ парламенту Туреччини відклала обговорення заявки Швеції, пославшись на необхідність подальшого розгляду.

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