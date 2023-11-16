У парламенті Туреччини відклали питання вступу Швеції в НАТО

Парламент Туреччини у четвер, 16 листопада, розпочав довгоочікуваний розгляд заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Втім, комісія із закордонних справ парламенту Туреччини відклала обговорення заявки Швеції, пославшись на необхідність подальшого розгляду, повідомляє агентство Reuters.

Очікується, що це питання знову буде включено до порядку денного наступного тижня, повідомив голова комісії Фуат Октай, не назвавши конкретних термінів. Схвалення комісії необхідне, перш ніж за ратифікацію вступу Швеції до НАТО проголосує парламент Туреччини.

Представник опозиційної "Хорошої партії" Кюршад Зорлу заявив, що члени комісії не отримали задовільних відповідей від представника МЗС Туреччини щодо того, як були виконані вимоги Анкари.

Читайте також: Ердоган: Швеція вступить в НАТО, якщо США продадуть нам F-16

Заявка Швеції на вступ в НАТО

Швеція подала заявку про вступ дв НАТО у 2022 році разом із Фінляндією на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Досі Туреччина відмовлялася схвалити цю заявку, звинувачуючи Швецію у "підтримці терористів". Анкара, зокрема, домагається від Стокгольма більш жорсткого курсу щодо курдських активістів, які проживають у Швеції, яких турецька влада вважає терористами.

Наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передав турецькому парламенту заявку Швеції на розгляд, поставивши свій підпис під цим документом.

Окрім Туреччини, заявку Швеції на вступ в НАТО поки не підтримала і Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан наприкінці вересня заявив, що Будапешт не збирається поспішати з вирішенням цього питання.

Читайте також: Ердоган про Швецію в НАТО: Спочатку відкрийте Туреччині дорогу в ЄС