Орбан обіцяє не виводити Угорщину з ЄС, але "захищати суверенітет"

Угорщина не вийде з Європейського Союзу, але буде опиратися спробам Брюсселя підірвати її суверенітет, заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, виступаючи перед делегатами з'їзду його партії "Фідес" у неділю, 14 листопада. Партійний з'їзд знову переобрав головою "Фідес" Орбана, який не покидає цієї посади вже 18 років.

58-річний угорський прем'єр, виступаючи перед однопартійцями, назвав себе захисником культурної ідентичності Угорщини від мусульманської міграції та захисником християнських цінностей від західного лібералізму.

"Ми не відмовимося від права захищати наші кордони, зупиняти мігрантів (...) ми наполягаємо на тому, що шлюб в Угорщині - це чоловік і жінка, батько - чоловік, а мати - жінка (...) і вони повинні залишити наших дітей у спокої", - заявив Орбан, цитує Reuters.

Правоконсервативна "Фідес" перебуває при владі в Угорщині з 2010 року і нині займає у парламенті 133 крісла зі 199 в парламенті. За час правління партія відзначилась боротьбою з біженцями, прозахідними ліберальними неурядовими організаціями та ЛГБТК-спільнотою.

Читайте також: Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери

ЛГБТК-спільнота нині - головна мішень угорського уряду

Опір ззовні і зсередини

Цього року через тиск на незалежні медіа уряд країни наразився на критику Єврокомісії, яка погрожувала Угорщині санкціями за порушення принципів демократії та верховенства права. "Фідес" критикували і в рамках європейської партійної системи - в березні партія вийшла з фракції Європейської народної партії (ЄНП), до якої входить і німецький Християнський демократичний союз (ХДС).

Виступаючи на партійній конференції в неділю, Віктор Орбан висловився за "реорганізацію правих сил" в Європі, підтримавши польських однодумців з "Права і справедливості" Ярослава Качинського. Він також висловив думку, що наступний німецький уряд, сформований без участі ХДС, матиме менший влив на Євросоюз і "не вказуватиме іншим країнам, що їм слід робити".

Наступного року в Угорщині мають відбутися чергові парламентські вибори. Шість опозиційних партій - від соціалістів до правих націоналістів - обіцяють виступити на них єдиним блоком, висунувши на пост прем'єра 49-річного консерватора Петера Маркі-Зая, мера південного міста Годмезевашаргей.