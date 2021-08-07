Віктор Орбан думає про вихід Угорщини з ЄС?

Видання Magyar Nemzet ("Угорська нація") нерідко використовується урядом у Будапешті для того, аби "намацати" суспільні настрої в Угорщині. Газета регулярно піднімає теми, щодо яких уряду хотілося би перевірити, як на них реагує суспільство. Не висловлюючи при цьому офіційну позицію влади. Цього разу неофіційний рупор уряду Віктора Орбана спричинив дискусію на тему, яка дотепер вважалася табу навіть для нинішньої євроскептичної влади - вихід з ЄС.

"Настав час говорити про Угзіт", - із таким заголовком на першій шпальті вийшла Magyar Nemzet 15 серпня. Під ним - у форматі "точка зору" був викладений коментар одного з відомих угорських політичних оглядачів. Тим не менше, допис спричинив ефект бомби, що розірвалася: майже всі провідні ЗМІ відреагували на нього, опозиційні політики голосно обурювалися, чимало коментаторів висловили занепокоєння. Це й не дивно. Адже попри глибокий політичний розкол в країні між євроскептичною владою і проєвропейською опозицією, членство країни у ЄС ніхто досі відкрито під сумнів не ставив.

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"Настав час серйозно подумати над можливим виходом зі спільноти, яка стікає кров'ю з тисячі ран, демонструє імперіалістичні симптоми, зверхньо та зневажливо ставиться до своїх членів з числа країн Центральної та Східної Європи", - ідеться у коментарі. Автор пояснює: "Наші шляхи розминулися. Захід свідомо прощається з християнською мораллю і баченням світу, проголошуючи будівництво космополітичного, безликого світового суспільства, яке виправдовує самозакоханість і самознищення індивідууму. А ми - угорці, поляки та інші народи Центральної Європи - натомість дотримуємося наших тисячолітніх культурних і релігійних підвалин".

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Урядові кола були поінформовані?

Написав цей текст відомий своїми радикальними і подекуди неоднозначними правими гаслами політолог Тамаш Фріц. Маргіналом, утім, цього оглядача аж ніяк не назвеш. Фріц - ключова особа у цілій низці наближених до прем'єр-міністра Віктора Орбана організацій, як-от "Форум громадянського єднання" (CÖF).

Ця організація час від часу організовує "марші миру" - символічні дійства за участі десятків чи сотень тисяч прибічників влади, на яких регулярно виголошуються антиєвропейські промови. Цілком імовірно, з огляду на всі обставини, що урядові кола були заздалегідь поінформовані про коментар Фріца або навіть узгодили з ним появу цієї колонки. Хоч і дещо завуальовано, але питання гіпотетичної дискусії про членство Угорщини в ЄС останнім часом неодноразово згадували проурядові політики у Будапешті.

ЄС - "духовний морг"?

Спікер угорського парламенту Ласло Кевер на початку липня в інтерв'ю одному з місцевих видань заявив, що "абсолютно точно голосував би проти", якби референдум про членство Угорщини в ЄС проводився не 2003 року, а сьогодні. Міністерка юстиції Юдіт Варга наприкінці липня назвала Євросоюз "духовним моргом". А міністр фінансів Міхал Варга нещодавно зазначив, що голосував би і сьогодні "за" членство в ЄС, але виключно через дотації Євросоюзу для Угорщини.

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Натомість прем'єр Віктор Орбан останнім часом щодо цього питання мовчить. Однак раніше, зокрема, у контексті Brexit, голова угорського уряду заявляв, що "існує життя і поза межами ЄС". Сам Орбан дедалі більш жорстко критикує Брюссель, який заявляє про невідповідність європейським принципам толерантності угорського закону про "заборону гомо- і трансгендерної пропаганди". Цей закон фактично забороняє згадувати у шкільній програмі про існування одностатевих стосунків.

Опозиційні політики Угорщини здебільшого переконані, що за публікацією колонки у Magyar Nemzet стоїть або особисто Орбан, або його оточення. "Кампанія Орбана щодо виходу нашої батьківщини з ЄС розпочалася", - зазначила Тімеа Сабо з партії "Діалог для Угорщини" (Parbeszed Magyarorszagert). "Хто голосує за Орбана, голосує проти нашого членства в ЄС", - каже Сабо. Схожі думки висловили і лідери інших опозиційних партій.

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Потенціал шантажу Євросоюзу

"Відтепер в угорській політиці вже не буде питання, важливішого за це", - констатує публіцист Балінт Аблонць. Політолог Петер Креко у розмові з DW зазначив, що на даний момент вихід з Євросоюзу - не в інтересах Будапешта. "Однак нацьковувати суспільну думку проти ЄС - цілком в інтересах Орбана, аби мати важіль для шантажу Брюсселя темою можливого виходу Угорщини зі спільноти", - каже оглядач.

За даними Єврокомісії, Угорщина отримує з фондів ЄС на п'ять мільярдів євро більше, ніж платить до бюджету спільноти. Слідом за Польщею - ще однією країною з євроскептичним урядом - Угорщина є другим найбільшим отримувачем фінансової допомоги Євросоюзу. "Треба зазначити, що, згідно з даними соціологічних опитувань, більшість угорців стабільно підтримують членство країни у Євросоюзі", - зауважує Петер Креко. За його словами, ситуація не міняється навіть попри багаторічну антиєвропейську пропаганду уряду. "З цієї точки зору, перегинати палицю з антиєвропейською пропагандою може виявитися тактичною помилкою влади", - припускає політолог. Реакції на публікацію коментаря у Magyar Nemzet засвідчили, що ця тема може остаточно розколоти угорське суспільство, застерігає Креко.