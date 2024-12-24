Нова влада Сирії заявила про розпуск озброєних угруповань

Нова влада Сирії заявила про досягнення угоди з повстанськими угрупованнями країни про їх розпуск та інтеграцію в регулярні сили оборони.

Нова влада Сирії у вівторок, 24 грудня, заявила про досягнення угоди з повстанськими угрупованнями країни про їх розпуск та інтеграцію в регулярні сили оборони. На фотографіях, опублікованих державним інформаційним агентством SANA, видно нового лідера країни Ахмеда аль-Шараа (бойове ім'я Мохаммед аль-Джулані) в оточенні керівників кількох збройних угруповань, але без представників сил, очолюваних курдами на північному сході Сирії.

Зустріч "завершилася угодою про розпуск усіх угруповань та їхню інтеграцію під наглядом міністерства оборони", йдеться в заяві, поширеній агентством SANA і Telegram-каналом влади.

У неділю аль-Шараа на пресконференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом заявив, що нова влада "абсолютно не допустить, щоб в країні була зброя поза державним контролем".

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Курдське питання

За його словами, це стосується і очолюваних курдами Сирійських демократичних сил (SDF). Як відомо, у SDF домінують курдські загони народної оборони (YPG), проти яких воюють турецька армія та її союзники.

Минулого тижня аль-Шараа, керівник ісламістського сунітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке очолило стрімкий наступ на Дамаск, що призвело до падіння реджиму Башара Асада та його втечі до РФ, заявив AFP, що утримувані курдами райони будуть інтегровані під новим керівництвом, і що "Сирія не буде розділена".

23 грудня після візиту до Дамаска міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який зустрівся з аль-Шараа, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара надасть сирійському народу всю необхідну підтримку "для консолідації своїх досягнень". Також він наголосив, що у майбутньому Сирії та регіону немає місця будь-яким терористичним організаціям, включаючи "Ісламську державу" і РПК ("Робітнича партія Курдистану" - Ред.).

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