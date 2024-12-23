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ПолітикаТуреччина

Ердоган: У Сирії немає місця терористам, як-от РПК

Дмитро Шварц
23 грудня 2024 р.

За словами Ердогана, Туреччина надасть сирійському народу всю необхідну підтримку "для консолідації своїх досягнень". За його словами, у регіоні немає місця "Робітничій партії Курдистану".

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
За словам Ердогана, Туреччина надасть сирійському народу всю необхідну підтримку "для консолідації своїх досягнень"Фото: Murat Cetinmuhurdar/Anadolu/picture alliance

Туреччина перебуває в тісному діалозі з керівником ісламістського сунітського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", фактичним лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа (бойове ім'я - Абу Мохаммед аль-Джулані). Про це заявив у понеділок, 23 грудня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердогані додав, що відтепер кількість візитів до Сирії збільшиться.

Виступаючи після засідання уряду в Анкарі, Ердоган сказав, що Туреччина надасть сирійському народу всю необхідну підтримку "для консолідації своїх досягнень".

"У майбутньому Сирії та нашого регіону немає місця будь-яким терористичним організаціям, включаючи "Ісламську державу" і РПК ("Робітнича партія Курдистану" - Ред.)", - сказав він і наголосив, що Туреччина непохитно прагне захищати територіальну цілісність і єдність Сирії за будь-яких обставин.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та лідер ХТШ Ахмед аш-Шараа, Дамаск, 22 грудня
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та лідер ХТШ Ахмед аш-Шараа зустрілися у Дамаску 22 грудняФото: Turkish Foreign Ministry/DIA Images/ABACA/picture alliance

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ФРН застерігає Туреччину від наступу на курдів у Сирії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застерегла Туреччину від посилення її дій у конфлікті з курдськими загонами на півночі Сирії. Війна Туреччини проти курдів у Сирії "не повинна відбутися", заявила Бербок 23 грудня в ефірі радіо Deutschlandfunk. "Нікому не допоможе, якщо від конфлікту з курдами зиск матимуть терористи "Ісламської держави", - пояснила міністерка. "Це було б загрозою безпеці для Сирії, для Туреччини і для нас в Європі", - наголосила Бербок.

Бербок нагадала, що саме "курди відтіснили ІД". "Сирійське місто Кобані є символом мужньої боротьби курдів проти ІД", - сказала Барбок. Разом з міжнародною антитерористичною коаліцією, до якої входить і Німеччина, вони здобули перемогу над джихадистами ІД в Сирії. У цьому контексті Бербок нагадала, які "жахливі масові вбивства вчиняли терористи ІД".

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Невизначеність майбутнього Сирії

Наразі оглядачі не беруться однозначно оцінювати, як складатиметься ситуація у Сирії після повалення режиму Башара Асада два тижні тому. Однак аналітики уже передрікають, що від захоплення влади угрупуванням "Хаят Тахрір аш-Шам" під загрозою перебувають автономні структури курдів на півночі Сирії. У країні посилиться вплив Туреччини, яка підтримує "Хаят Тахрір аш-Шам", і новий президент США Дональд Трамп після вступу на посаду може переглянути підтримку курдів з боку США, передбачають експерти.

"Курди опинилися в програшному становищі", - цитує Reuters Джошуа Лендіса, експерта з питань Сирії з Університету Оклахоми. Щойно "Хаят Тахрір аш-Шам" укріпить владу в Дамаску, угруповання намагатиметься централізувати країну.

Туреччина розглядає курдські загони YPG як частину "Робітничої партії Курдистану", котра визнана Туреччиною, США та іншими країнами терористичною організацією. 

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