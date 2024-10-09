Нобеля з хімії за 2024 рік вручили за дослідження протеїнів

Нобелівську премію з хімії за 2024 рік отримали Девід Бейкер зі США, а також британці Деміс Хассабіс і Джон Джампер. Премію присуджено за вивчення структур протеїнів.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2024 року стали американець Девід Бейкер, а також британці Деміс Хассабіс і Джон Джампер.

Таке рішення Шведської королівської академії наук оголосив у Стокгольмі в середу, 9 жовтня, Нобелівський комітет із хімії. Біохіміка і фахівця з обчислювальної біології Бейкера нагороджено "за обчислювальний дизайн білків", а нейробіологів Хассабіса і Джампера - "за передбачення структури білків".

"Девід Бейкер досяг успіху майже в неможливому - створенні абсолютно нових видів білків. Деміс Хассабіс і Джон М. Джампер розробили модель ШІ (штучного інтелекту. - Ред.) для розв'язання 50-річної проблеми: передбачення складних структур білків. Ці відкриття мають величезний потенціал", - наголошується в пресрелізі академії.

Загалом із 1901 року Нобелівську премію з хімії присуджували 115 разів. Станом на 2023 рік її вручили 192 лауреатам. Оскільки Фредеріка Сенгера (1958 і 1980 роки) і Баррі Шарплесса (2001 і 2022 роки) нагородили двічі, премію отримали 190 осіб. Наймолодшим її лауреатом залишається француз Фредерік Жоліо (35 років 1935 року), найстаршим - Джон Гудінаф зі США (97 років 2019 року).

Розмір Нобелівської премії з хімії становить 11 мільйонів шведських крон (близько 900 тисяч євро).

Лауреати Нобелівської премії з хімії минулих років

У 2023 році лауреатами Нобелівської премії з хімії стали троє вчених зі США - Мунгі Бавенді (Массачусетський технологічний інститут), Луїс Брюс (Колумбійський університет) і Олексій Єкімов (Nanocrystals Technology Inc). Їх нагородили за відкриття і синтез квантових точок - "частинок настільки малих, що їхній розмір визначає їхні властивості".

У 2022 році нобелівськими лауреатами з хімії стали американці Каролін Бертоцці та Баррі Шарплесс, а також данець Мортен Мелдал за розробку інструментів для створення молекул. Премію їм вручили "за розвиток методів клік-хімії та біоортогональної хімії".

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2021 рік стали німець Беньямін Ліст (Benjamin List) і американський учений британського походження Девід Макміллан. Вони були відзначені цією нагородою за розвиток асиметричного органокаталізу.

Нобелівський тиждень триває

У понеділок оголошення імен лауреатів премії в галузі фізіології та медицини відкрило так званий нобелівський тиждень. Нагороду було присуджено Віктору Ембросу і Гері Равкуну за відкриття мікроРНК.

Напередодні було названо імена лауреатів Нобелівської премії з фізики - ними стали Джон Гопфілд зі США та Джеффрі Гінтон із Канади за "фундаментальні відкриття та винаходи, що уможливлюють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

У четвер, 10 жовтня, стануть відомі імена нобелівських лауреатів з літератури. 11 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру, а 14 жовтня в Стокгольмі - лауреата премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, заснованої Банком Швеції 1968 року.

Нобелівські премії вручають із 1901 року

П'ять різних Нобелівських премій (з фізіології та медицини, фізики, хімії, літератури та премія миру) були засновані за заповітом винахідника динаміту Альфреда Нобеля, їх вручають з 1901 року. З 1969 року з ініціативи Банку Швеції присуджується премія з економічних наук пам'яті Нобеля, її неофіційно теж називають Нобелівською премією з економіки. Нобелівську премію миру присуджують у столиці Норвегії Осло, всі інші - у шведській столиці Стокгольмі.