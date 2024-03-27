Нобелівські лауреати вимагають посилення підтримки України

Десятки лауреатів Нобелівської премії закликають до більш жорстких заходів проти Росії. У відкритому листі вони звинувачують Захід у фатальному умиротворенні, адже режим Путіна є неминучою загрозою для людства.

Десятки лауреатів Нобелівської премії виступили з терміновим закликом суттєво збільшити допомогу Україні. Про це ідеться у їхньому відкритому листі , поширеному у середу, 27 березня.

"Ми закликаємо світових лідерів різко збільшити допомогу Україні. Україна повинна перемогти, а не просто "не програти", - ідеться у листі, підписаному наразі 39 лауреатами Нобелівської премії, серед яких правозахисниця Олександра Матвійчук, письменниці Світлана Алексієвич, Ельфріде Єлінек (Elfriede Jelinek) та Герта Мюллер.

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Нобелівські лауреати також закликають міжнародну спільноту до більш рішучих заходів проти Росії. При цьому вони стурбовані не лише долею України. "Путінський режим показав, що він становить очевидну та неминучу загрозу для людства", - йдеться в листі.

"1938 рік не має повторитися!"

Підписанти відкритого листа звинувачують уряди багатьох країн у недооцінці небезпеки, яку становить російський президент Володимир Путін. На думку авторів листа, Захід нині проводить небезпечну "політику умиротворення" - подібну до тієї, що мала місце на початку владарювання Адольфа Гітлера. Політики і громадяни в усьому світі повинні "відмовитися від будь-яких ілюзій щодо Путіна і його злочинного режиму", переконують нобелівські лауреати. "Історія вчить нас, що умиротворення агресора сприяє подальшим злочинам проти людства. Жодні тимчасові вигоди не можуть цього виправдати. Ми рішуче налаштовані на те, щоб Мюнхен 1938 року не повторився!", - зазначають автори листа.

Ідеться про підписану у 1938 році Мюнхенську угоду, коли Великобританія, Франція та Італія погодилися на анексію націонал-соціалістичною Німеччиною Судетської області. Утім, незважаючи на документ, нацистська Німеччина у 1939 році напала на Польщу і розв'язала Другу світову війну.

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П'ять конкретних вимог до світових лідерів

Свої заклики нобелівські лауреати формулюють у п'яти конкретних вимогах до світових лідерів. Вони переконують, що має бути значно розширена допомога Україні. "Своєчасна допомога зменшить втрати і допоможе вигнати агресора з української землі", - пишуть вони і додають, що поразка Путіна також може бути сприйнята мільйонами росіян як моральна перемога.

Три вимоги стосуються "пригнобленої опозиції в Росії". Міжнародна спільнота, на думку підписантів листа, має зробити усе можливе для захисту російських політичних в'язнів, які перебувають у "неминучій небезпеці" після убивства Олексія Навального. А також має надавати підтримку російським громадянам, які втекли через свої політичні переконання за кордон. "Зміні режиму в Росії" має сприяти і розширення підтримки опозиційних ЗМІ та організацій, вважають нобелівські лауреати.

Окремою вимогою до світових лідерів підписанти листа висувають відмову від визнання президентства Путіна. "Світ має дати чіткий сигнал, що він більше не розглядає Путіна як "партнера", - переконані вони.