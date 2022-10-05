Нобелівську премію з хімії присудили за клік-хімію

Нобелівську премію в галузі хімії 2022 року присудили групі вчених за "розвиток клік-хімії та біоортогональної хімії".

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2022 рік стали американці Каролін Бертоцці та Баррі Шарплесс, а також данець Мортен Мелдал за роботу над інструментами для створення молекул. Премію присудили їм "за розвиток методів клік-хімії та біоортогональної хімії". Про своє рішення Нобелівський комітет повідомив у середу, 5 жовтня. Для Шарплесса це вже друга Нобелівська премія.

"Хіміками давно керує бажання будувати дедалі складніші молекули. Це призвело до багатьох чудових молекулярних конструкцій, але вони, як правило, вимагають багато часу і дуже дорогі у виробництві. Премія цього року з хімії спрямована на те, щоб не ускладнювати речі, а працювати з тим, що легко і просто", - заявив голова Нобелівського комітету з хімії Йохан Оквіст.

За його словами, цьогорічні лауреати зробили внесок у "функціональний спосіб побудови молекул". Реакції, з якими працюють дослідники, "використовуються у всьому світі для вивчення клітин та відстеження біологічних процесів".

"Використовуючи біоортогональні реакції, дослідники покращили націлювання ліків від раку, які зараз проходять клінічні випробування", - повідомили у Нобелівському комітеті.

З 1901 Нобелівську премію з хімії присуджували 114 разів, її отримали 190 людей. Минулого року лауреатами стали німець Беньямін Ліст (Benjamin List) та американський вчений британського походження Девід Макміллан за розвиток асиметричного органокаталізу.

Вже названо лауреатів Нобелівських премій з медицини та фізики

Напередодні Нобелівський комітет оголосив імена лауреатів Нобелівської премії з фізики. Ними стали американець Джон Клаузер, француз Ален Аспект та австрієць Антон Цайлінгер. Премію присудили "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство у квантовій інформатиці".

У перший день "нобелівського тижня", 3 жовтня, назвали лауреата Нобелівської премії з медицини - шведського біолога Сваанте Пабо. Премію присудили за відкриття в галузі геному вимерлих гомінідів та еволюції людини.

6 жовтня оголосять лауреата Нобелівської премії з літератури, 7 жовтня стане відомим лауреат премії миру, а 10 жовтня назвуть володаря "Премії Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля".