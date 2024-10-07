Нобеля з медицини присудили Віктору Ембросу та Гері Равкуну

Дослідники зі Сполучених Штатів отримали Нобелівську премію з медицини 2024 року за відкриття "фундаментального принципу регуляції активності генів".

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2024 рік вручили американським вченим Віктору Амбросу і Гері Равкуну за "відкриття мікроРНК та дослідження їхньої ролі у посттранскрипційному регулюванні експресії генів". Про це повідомив у понеділок, 7 жовтня, у столиці Швеції Королівський Каролінський медико-хірургічний інститут Стокгольма, який присуджує цю нагороду.

У Нобелівському комітеті пояснили, що вчені відкрили мікроРНК - новий клас крихітних молекул РНК, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів. "Їхнє революційне відкриття виявило абсолютно новий принцип регуляції генів, який виявився вкрай важливим для багатоклітинних організмів, включно з людиною", - йдеться у повідомленні.

70-річний Віктор Емброс - член Національної академії наук США, а також Американської академії мистецтв і наук - здобув популярність як дослідник мікроРНК, багато досліджень він проводив разом із Гері Равканом. 72-річний Равкан - член Національної академії наук та Національної медичної академії США, а також Американського філософського товариства - займається здебільшого молекулярною біологією та генетикою.

Наразі розмір премії становить 11 мільйонів шведських крон (близько 900 тисяч євро). Нобелівську премію з медицини загалом присуджували вже 114 разів, до 2023 року включно її лауреатами ставали 227 осіб.

Нобелівська премія з медицини

У 2023 році Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини були удостоєні Дрю Вайсман та Каталін Каріко з Університету Пенсільванії (США), чия робота лягла в основу розробки мРНК-вакцин проти коронавірусу. 2022 року Нобелівську премію з медицини отримав шведський біолог Сванте Паабо. Він став лауреатом за відкриття в галузі геному вимерлих гомінідів та еволюції людини.

У 2021 році Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини отримали американські дослідники Девід Джуліус та Ардем Патапутян. Їм вручили нагороду за відкриття рецепторів, що дозволяють людському тілу відчувати температуру та дотик. У 2020 році лауреатами премії стали американські вірусологи Харві Олтер, Чарльз Райс і британець Майкл Хаутон, які зробили суттєвий внесок у відкриття вірусу гепатиту C.

Нобелівський тиждень розпочався

Оголошення імен лауреатів премії в галузі фізіології та медицини відкрило так званий нобелівський тиждень. Наступного дня, 8 жовтня, стануть відомі імена нобелівських лауреатів з фізики, 9 жовтня - з хімії, 10 жовтня - з літератури. 11 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру, а 14 жовтня - лауреата премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, заснованої Банком Швеції 1968 року.