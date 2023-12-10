В Осло вручили Нобелівську премії миру

Нобелівську премію миру вручили дітям ув'язненої в Ірані правозахисниці Наргес Мохаммаді. У своїй промові вона наголосила, що "перебуває під гнітом деспотичного релігійного уряду" Ірану.

В Осло в неділю, 10 грудня, відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру 2023 року, лауреаткою якої стала правозахисниця з Ірану Наргес Мохаммаді, яка виступає за права жінок і яка перебуває в ув'язненні.

На церемонії Мохаммаді представляли її діти, 17-річні близнюки Алі та Кіана Рахмані. Вони отримали диплом і медаль матері, а також зачитали промову Мохаммаді. Під час церемонії для Мохаммаді на сцені стояло порожнє крісло.

"Я пишу це послання з-за високих холодних стін в'язниці", - написала вона у своїй промові і висловила сподівання, що надана їй честь допоможе зміцнити активістський рух в Ірані, який вимагає справедливого ставлення до себе від жорсткого ісламістського уряду країни.

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"Я - жінка-ув'язнена, яка, переживши глибокі і нестерпні страждання, спричинені відсутністю свободи, рівності і демократії, усвідомила необхідність свого існування і знайшла віру", - йдеться, зокрема, в промові Мохаммаді, яку цитує агенція dpa. Вона також зазначила, що в ув'язненні "перебуває під гнітом деспотичного релігійного уряду" Ірану. "У день церемонії вручення Нобелівської премії я хочу бути голосом іранців, які протестують проти несправедливості і гноблення", - написала 51-річна лауреатка Нобелівської премії миру.

Про присудження премії миру Мохаммаді Нобелівський комітет в Осло повідомив на початку жовтня. Нагородою її удостоїли за "боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані та просування прав людини і свободи для всіх".

Мохаммаді є заступницею голови неурядової організації Defenders of Human Rights Center, яку очолює Ширін Ебаді - лауреатка Нобелівської премії миру 2003 року. За даними правозахисної організації Front Line Defenders, вона відбуває кілька вироків у тегеранській в'язниці "Евін", що сукупно становить близько 12 років ув'язнення. Звинувачення включають "поширення пропаганди" проти держави.

Інших лауреатів Нобелівської премії - з літератури, медицини, фізики, хімії та економіки - буде нагороджено пізніше 10 грудня на окремій церемонії в Стокгольмі під головуванням шведського короля Карла XVI Густава.