У Стокгольмі назвали лауреатів альтернативної нобелівки

Серед лауреатів премії "За правильний спосіб життя" 2024 року - ініціативи із захисту природи, а також борці за права людини та прихильники ненасильницького опору.

У Стокгольмі в четвер, 3 жовтня, назвали лауреатів премії "За правильний спосіб життя" (Right Livelihood Awards ), яку вважають альтернативною Нобелівською премією. У 2024 році ними стали: палестинський захисник прав людини Ісса Амро та його проєкт Youth Against Settlements; захисниця прав корінних народів із Філіппін Джоан Карлінг; захисниця природи з Мозамбіку Анабела Лемос та її організація Justiça Ambiental!, а також британський дослідницький проєкт Forensic Architecture.

Палестинський активіст Ісса Амро Фото: Right Livelihood/dpa/picture alliance

Лауреати премії "За правильний спосіб життя" поточного року "продемонстрували могутність ненасильницького опору і пошуку істини, переклавши ухвалення рішень на плечі місцевих спільнот", заявив голова фонду Right Livelihood Оле фон Ікскюль у столиці Швеції.

"Перед обличчям насильства, експлуатації та гноблення у світі лауреати цього року вказують шлях до справедливого, мирного та сталого майбутнього. Їхня самовідданість має надихнути всіх нас проявляти більше мужності", - додав він.

Хто і за що отримав нагороду Right Livelihood Award у 2024 році

Як повідомили у фонді Right Livelihood, 61-річна Джоан Карлінг уже понад 30 років бореться проти захоплення земель корінних народів Філіппін - нерідко з великим ризиком для життя.

Тим часом палестинський активіст Ісса Амро був удостоєний нагороди за "стійкий і ненасильницький опір" окупації Ізраїлем палестинських територій на Західному березі річки Йордан, яка суперечить міжнародному праву, і за "громадянську активність, яку він проявляє попри ув'язнення та катування". Forensic Architecture - організація з Великобританії, заснована 2010 року. Вона просуває нові методи судової експертизи, спрямовані на розслідування порушень прав людини та екологічних злочинів.

Мозамбіцька екологічна активістка Анабела Лемос бореться проти проєктів із видобутку корисних копалин і виселення жителів з їхніх земель. Разом з організацією Justiça Ambiental! вона привертає увагу міжнародної громадськості до проєктів з видобутку скрапленого природного газу та пов'язаної з ними шкоди для довкілля, пояснили у фонді.

Мозамбіцька екологічна активістка Анабела Лемос - лауреатка нагороди Right Livelihood Award 2024 року Фото: Right Livelihood/dpa/picture alliance

Про нагороду "За правильний спосіб життя"

Міжнародна нагорода "За правильний спосіб життя", або альтернативна Нобелівська премія, вручається у Стокгольмі з 1980 року. Традиційно її лауреатами стають люди та організації, які активно борються проти забруднення довкілля, ядерної загрози, порушень прав людини та дискримінації представників меншин.

Минулого року її було удостоєно гуманітарну організацію SOS MEDITERRANEE, правозахисницю з Гани Юніс Брукман-Амісса, організацію із захисту природи Mother Nature Cambodia та екологічну активістку з Кенії Філліс Омідо.

У 2022 році премію отримала очільниця української організації "Центр громадянських свобод" і координаторка ініціативної групи "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук "за побудову стійких демократичних інституцій в Україні та моделювання шляхів із притягнення до міжнародної відповідальності за воєнні злочини".