Нобеля з фізики присудили за дослідження нейромереж

Нобелівську премію з фізики за 2024 рік здобули Джон Гопфілд зі США та Джеффрі Гінтон із Канади - за "фундаментальні відкриття та винаходи, що уможливлюють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2024 року стали Джон Гопфілд зі США та Джеффрі Гінтон із Канади. Це рішення Шведської королівської академії наук оголосив у столиці Швеції у вівторок, 8 жовтня, Нобелівський комітет. Премію було присуджено за "фундаментальні відкриття та винаходи, що уможливлюють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Джон Гопфілд створив на основі асоціативної пам'яті повнозв'язну нейронну мережу із симетричною матрицею зв'язків, здатну зберігати і реконструювати зображення та інші типи патернів у даних. Водночас Джеффрі Гінтон використав винахід Гопфілда для створення у 1985 році - разом із Террі Сейновскі - машини Больцмана, що вміє розпізнавати конкретні елементи, наприклад, на фотографіях, і її можна використати для їхньої класифікації.

Загалом із 1901 року Нобелівську премію з фізики вручали 117 разів, її лауреатами стали 224 науковці. Розмір премії становить 11 млн шведських крон (близько 825 тисяч євро).

Лауреати Нобелівської премії з фізики минулих років

У 2023 році Нобелівської премії з фізики були удостоєні П'єр Агостіні з університету Огайо (США), Ференц Краус з Інституту імені Макса Планка та Університету імені Людвіґа-Максимільяна в Мюнхені (ФРН) та Анн Л'Ульє з університету Лунда (Швеція). Премію було присуджено за "експериментальні методи, що генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у речовині".

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2022 року стали американець Джон Клаузер, француз Ален Аспект і австрієць Антон Цайлінґер (Anton Zeilinger). Вони були відзначені цією нагородою за розробку експериментальних інструментів, які заклали основу для нової ери квантових технологій.

2021 року Нобелівську премію в галузі фізики присудили німецькому вченому Клаусу Гассельману (Klaus Hasselmann), італійцю Джорджо Парізі та американцю японського походження Сюкуро Манабе. Гассельман і Манабе були удостоєні нагороди за "фізичне моделювання земного клімату, кількісний аналіз варіацій і надійний прогноз глобального потепління".

Нобелівський тиждень триває

Днем раніше оголошення імен лауреатів премії в галузі фізіології та медицини відкрило так званий нобелівський тиждень. Нагороду було присуджено Віктору Ембросу і Гері Равкуну за відкриття мікроРНК.

У середу, 9 жовтня, стануть відомі імена нобелівських лауреатів з хімії, 10 жовтня - з літератури. 11 жовтня в Осло назвуть лауреата Нобелівської премії миру, а 14 жовтня - лауреата премії з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, заснованої Банком Швеції 1968 року.

Нобелівські премії вручають із 1901 року

П'ять різних Нобелівських премій (з фізіології та медицини, фізики, хімії, літератури та премія миру) було засновано за заповітом винахідника динаміту Альфреда Нобеля, їх вручають із 1901 року. З 1969 року з ініціативи Банку Швеції присуджується премія з економічних наук пам'яті Нобеля, її неофіційно теж називають Нобелівською премією з економіки. Нобелівську премію миру присуджують у столиці Норвегії Осло, решту - у шведській столиці Стокгольмі.

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