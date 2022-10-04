  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Нобелівську премію з фізики за 2022 рік присудили трьом вченим
Нобелівську премію з фізики за 2022 рік присудили трьом вченим
НаукаСвіт

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики

Даниїл Сотников | Дар'я Нинько
3 год. тому

Нобелівську премію з фізики за 2022 рік присудили трьом вченим за експерименти із заплутаними фотонами, дослідження порушень нерівностей Белла та роботи з квантової інформатики.

https://www.dw.com/uk/nobelivskij-komitet-ogolosiv-laureativ-premii-z-fiziki/a-63329078

Лауреатами Нобелівської премії з фізики у 2022 році стали американець Джон Клаузер, француз Ален Аспект та австрієць Антон Цайлінгер. Нобелівський комітет оголосив своє рішення у вівторок, 4 жовтня.

Премію науковці отримали "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство у квантовій інформатиці".

"Лауреати з фізики 2022 року розробили експериментальні інструменти, які заклали основу для нової ери квантових технологій. Можливість маніпулювати та керувати квантовими станами та всіма їхніми шарами властивостей дає нам доступ до інструментів з несподіваним потенціалом", - пояснив своє рішення комітет.

Як приклад застосування цих досліджень комітет навів квантові комп'ютери, квантові мережі та безпечний зв'язок із квантовим шифруванням.

Читайте також: Нобелівську премію дали шведському біологу за вивчення ДНК неандертальців

Нобелівська премія у галузі фізики

У 2021 році Нобелівську премію в галузі фізики отримали німецький вчений Клаус Гассельман (Klaus Hasselmann), італієць Джорджо Парізі та американець японського походження Сюкуро Манабе. Гассельман та Манабе були відзначені нагородами за "фізичне моделювання земного клімату, кількісний аналіз варіацій та надійний прогноз глобального потепління". Парізі отримав премію за "відкриття того, як безлад та флуктуації взаємодіють у фізичних системах в масштабах від атомів до планет".

Читайте також: Лауреатка альтернативної "нобелівки": Воєнні злочинці РФ будуть покарані

Усього з 1901 року Нобелівську премію з фізики вручали 116 разів, її лауреатами стали 222 людини. Розмір премії складає 10 мільйонів шведських крон – майже 34 мільйони гривень.

Стівен Гокінг: людина, яка змінила світ (14.03.2018)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Сванте Паабо

Нобелівську премію дали шведському біологу за вивчення ДНК неандертальців

Нобелівську премію дали шведському біологу за вивчення ДНК неандертальців

Сванте Паабо отримав нагороду за відкриття в сфері еволюції людини. Батько біолога також був лауреатом Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.
Наука
3 жовтня 2022 р.
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Зеленський визнав нікчемними укази Путіна щодо анексії

Конфлікти
1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

Конфлікти
32 хв. тому
02:53 хв.
Портрети Володимира Зеленського та Ілона Маска (символічне фото)

"Мирні пропозиції" Ілона Маска: реакції в Україні та світі

"Мирні пропозиції" Ілона Маска: реакції в Україні та світі

Політика
3 год. тому
Українські військові у Лимані, фото 2 жовтня 2022 року

Звільнення Лимана: чому це важливий стратегічний успіх

Звільнення Лимана: чому це важливий стратегічний успіх

Конфлікти
6 год. тому
external

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Економіка
3 жовтня 2022 р.
08:12 хв.
На велосипеді - від мобілізації: російські ухилянти на кордоні з Грузією

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Політика
3 жовтня 2022 р.
Виборчий плакат у Софії

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Політика
1 жовтня 2022 р.
На головну сторінку