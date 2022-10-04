Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики

Нобелівську премію з фізики за 2022 рік присудили трьом вченим за експерименти із заплутаними фотонами, дослідження порушень нерівностей Белла та роботи з квантової інформатики.

Лауреатами Нобелівської премії з фізики у 2022 році стали американець Джон Клаузер, француз Ален Аспект та австрієць Антон Цайлінгер. Нобелівський комітет оголосив своє рішення у вівторок, 4 жовтня.

Премію науковці отримали "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство у квантовій інформатиці".

"Лауреати з фізики 2022 року розробили експериментальні інструменти, які заклали основу для нової ери квантових технологій. Можливість маніпулювати та керувати квантовими станами та всіма їхніми шарами властивостей дає нам доступ до інструментів з несподіваним потенціалом", - пояснив своє рішення комітет.

Як приклад застосування цих досліджень комітет навів квантові комп'ютери, квантові мережі та безпечний зв'язок із квантовим шифруванням.

Читайте також: Нобелівську премію дали шведському біологу за вивчення ДНК неандертальців

Нобелівська премія у галузі фізики

У 2021 році Нобелівську премію в галузі фізики отримали німецький вчений Клаус Гассельман (Klaus Hasselmann), італієць Джорджо Парізі та американець японського походження Сюкуро Манабе. Гассельман та Манабе були відзначені нагородами за "фізичне моделювання земного клімату, кількісний аналіз варіацій та надійний прогноз глобального потепління". Парізі отримав премію за "відкриття того, як безлад та флуктуації взаємодіють у фізичних системах в масштабах від атомів до планет".

Читайте також: Лауреатка альтернативної "нобелівки": Воєнні злочинці РФ будуть покарані

Усього з 1901 року Нобелівську премію з фізики вручали 116 разів, її лауреатами стали 222 людини. Розмір премії складає 10 мільйонів шведських крон – майже 34 мільйони гривень.