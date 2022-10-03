Нобелівську премію з медицини отримав шведський біолог

Сванте Паабо отримав нагороду за відкриття в сфері еволюції людини. Батько біолога також був лауреатом Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2022 рік дали шведському палеогенетику Сванте Паабо. Він став лауреатом за відкриття в галузі геному вимерлих гомінідів та еволюції людини. Про це в понеділок, 3 жовтня, повідомив Королівський Каролінський медико-хірургічний інститут Стокгольма, який присуджує нагороду.

Батько біолога Суне Карл Бергстрем у 1982 році також був удостоєний Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

Нобелівську премію з медицини присуджували вже 112 разів. Її лауреатами ставали 224 людини. Минулого року нагороду отримали американські дослідники Девід Джуліус та Ардем Патапутян за відкриття рецепторів, що дозволяють людському тілу відчувати температуру та дотик.

Стартував Нобелівський тиждень

З 3 до 10 жовтня оголосять імена лауреатів Нобелівських премій 2022 року в галузі фізики, хімії, літератури.

Лауреат Нобелівської премії миру стане відомий 7 жовтня. Як повідомляло раніше агентство Reuters, букмекери ставили на президента України Володимира Зеленського.