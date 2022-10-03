  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Сванте Паабо
Сванте ПаабоФото: Friedrun Reinhold/Körber-Stiftung/picture-alliance
НаукаСвіт

Нобелівську премію з медицини отримав шведський біолог

Ганна Нєвєрова | Віолетта Чайковська
45 хв. тому

Сванте Паабо отримав нагороду за відкриття в сфері еволюції людини. Батько біолога також був лауреатом Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини.

https://www.dw.com/uk/nobelivsku-premiu-dali-svedskomu-biologu-za-vivcenna-dnk-neandertalciv/a-63320643

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2022 рік дали шведському палеогенетику Сванте Паабо. Він став лауреатом за відкриття в галузі геному вимерлих гомінідів та еволюції людини. Про це в понеділок, 3 жовтня, повідомив Королівський Каролінський медико-хірургічний інститут Стокгольма, який присуджує нагороду.

Батько біолога Суне Карл Бергстрем у 1982 році також був удостоєний Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини. 

Нобелівську премію з медицини присуджували вже 112 разів. Її лауреатами ставали 224 людини. Минулого року нагороду отримали американські дослідники Девід Джуліус та Ардем Патапутян за відкриття рецепторів, що дозволяють людському тілу відчувати температуру та дотик. 

Стартував Нобелівський тиждень

З 3 до 10 жовтня оголосять імена лауреатів Нобелівських премій 2022 року в галузі фізики, хімії, літератури.

Лауреат Нобелівської премії миру стане відомий 7 жовтня. Як повідомляло раніше агентство Reuters, букмекери ставили на президента України Володимира Зеленського.

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

У липні ракетний удар убив 48 людей у п'ятиповерхівці в Часовому Яру на Донеччині

РФ ударила по гуртожитку в Часовому Яру: під завалами люди

Конфлікти
3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Економіка
3 год. тому
08:12 хв.
На велосипеді - від мобілізації: російські ухилянти на кордоні з Грузією

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

Політика
5 год. тому
Виборчий плакат у Софії

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Болгарія: вибори перед суворою зимою

Політика
1 жовтня 2022 р.
Президент України Володимир Зеленський

Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО

Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО

Конфлікти
30 вересня 2022 р.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО: Фокус "на наданні негайної підтримки Україні"

Генсек НАТО: Фокус "на наданні негайної підтримки Україні"

Конфлікти
30 вересня 2022 р.
Пускова установка системи NASAMS у Нідерландах (фото з архіву)

Як можуть ЗРК NASAMS посилити обороноздатність України

Як можуть ЗРК NASAMS посилити обороноздатність України

Політика
30 вересня 2022 р.
На головну сторінку