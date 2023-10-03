Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2023 року стали троє вчених. П'єр Агостіні з Університету штату Огайо (США), Ференц Крауш з Інституту квантової оптики Макса Планка та Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана (Німеччина), а також Анн Л'Юйє з Лундського університету (Швеція) отримали премію за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії", повідомила у вівторок, 3 жовтня, Шведська королівська академія наук, що присуджує премію.

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Анн Л'Юйє стала лише п'ятою жінкою-лауреаткою за всю історію нагороджень Нобелівською премією з фізики, яку вперше вручили в 1901 році.

У 2022 році лауреатами Нобелівської премії з фізики стали американець Джон Клаузер, француз Ален Аспект та австрієць Антон Цайлінгер, які отримали відзнаку за "експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство у квантовій інформатиці". У 2021 році лауреатами премії з фізики стали троє науковців зі США, Німеччини та Італії. Половину премії отримали американець Сюкуро Манабе і німець Клаус Гассельман за моделювання клімату Землі та прогноз глобального потепіління. Друга половина нагороди дісталася фізику з Італії Джорджо Парізі за відкриття того, як безлад і флуктуація взаємодіють у різних фізичних системах атомного і планетарного масштабу.

Грошова винагорода Нобелівської премії цього року складає 11 мільйонів шведських крон (1 мільйон доларів США), отриманих із заповіту засновника премії, шведського винахідника Альфреда Нобеля, який помер у 1896 році. Цього року суму премії збільшили на 1 мільйон крон через падіння курсу шведської валюти. Лауреатам вручатимуть нагороди на церемонії 10 грудня, в річницю смерті Нобеля. Престижна премія миру вручається в Осло, згідно з його бажанням, тоді як церемонія нагородження за іншими номінаціями проходить у Стокгольмі.