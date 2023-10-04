Нобеля з хімії вручили за вивчення квантових точок

Нобелівську премію з хімії за 2023 рік присудили трьом американським вченим за вивчення квантових точок.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2023 рік стали троє вчених із США - Мунгі Бавенді (Маcсачусетський технологічний інститут), Луї Брюс (Колумбійський університет) та виходець з Росії Олексій Єкімов (Nanocrystals Technology Inc). Премію їм присудили за відкриття та синтез квантових точок - "часток настільки малих, що їхній розмір визначає їхні властивості", повідомив у середу, 4 жовтня, Нобелівський комітет.

78-річний вчений російського походження Олексій Єкімов живе та працює у США з 1999 року. Його роботи започаткували дослідження напівпровідникових нанокристалів, відомих як квантові точки.

Витік імен лауреатів Нобелівської премії

Раніше того ж дня, ще до оголошення лауреатів, шведські ЗМІ опублікували електронний лист, надісланий академією наук, у якому було названо їхні імена. Однак невдовзі після цього представники Нобелівського комітету заявили Reuters і телеканалу SVT, що йдеться про помилку і рішення про премію цього року з хімії ще не було ухвалене.

З 1901 Нобелівську премію з хімії присуджували 115 разів, її удостоєні 190 людей. У 2022 році нобелівськими лауреатами з хімії стали американці Каролін Бертоцці та Баррі Шарплесс, а також данець Мортен Мелдал за розробку інструментів для створення молекул. Премію їм присудили "за розвиток методів клік-хімії та біоортогональної хімії".

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2021 рік стали німець Беньямін Ліст (Benjamin List) та американський вчений британського походження Девід Макміллан. Вони були нагороджені за розвиток асиметричного органокаталізу.

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Лауреати Нобелівських премій з медицини та фізики за 2023 рік

Днем раніше, 3 жовтня, було оголошено імена лауреатів Нобелівської премії з фізики. Ними стали П'єр Агостіні з університету Огайо (США), Ференц Краус з Інституту імені Макса Планка та Університету імені Людвіга-Максимільянуа в Мюнхені (ФРН), а також Анн Л'Ульє з університету Лунда (Швеція).

У перший день "нобелівського тижня", 2 жовтня, було названо лауреатів Нобелівської премії з медицини. Премію було присуджено Дрю Вайсману та Каталін Каріко з Університету Пенсільванії (США), чия робота лягла в основу розробки мРНК-вакцин проти коронавірусу.