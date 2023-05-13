Німецький політик: Україні потрібно дозволити удари по Росії

Заступник голови фракції опозиційного блоку християнських партій ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul) закликав дозволити Україні застосовувати німецьку зброю і по цілях на території Росії. "Ні на міжнародно-правовому, ні на політичному рівні немає обґрунтувань, чому Україні не дозволено атакувати і цілі в Росії", - сказав експерт із зовнішньої політики та колишній член правління "Петербурзького діалогу" в інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel, яке було опубліковане в суботу, 13 травня.



Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) нещодавно заявив, що з президентом України Володимиром Зеленським досягнуто згоди, що німецькі озброєння не повинні застосовуватися для ударів по російській території. Вадефуль із цим не згоден.

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Вадефуль : "Німеччина має допомагати Україні, а не зв'язувати їй руки"

"Чому країна, яка зазнала нападу, повинна обмежуватися обороною лише на власній території? Україна повинна мати можливість порушувати логістику та постачання і з іншого боку кордону, щоб мати можливість зупинити агресивну війну. Німеччина має ефективно допомагати Україні замість того, щоб зв'язувати їй руки", - наголосив християнсько-демократичний політик.

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Вадефуль зазначив, що Україна, безумовно, повинна пам'ятати про "пропорційність", але при цьому наголосив, що Київ і так уже дотримується її. "На відміну від Росії, Україна обмежує себе при ударах по промислових об'єктах, паливних складах та транспортній та військовій інфраструктурі. Вона, на відміну від Росії, не бомбардує житлові комплекси, лікарні чи дитячі будинки", - пояснив політик.

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