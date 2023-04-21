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Українські військові в Бахмутському районі Донецької областіФото: Oleksandr Klymenko/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Міністр оборони Німеччини вважає допустимими дії ЗСУ в Росії

Олександра Іванова
33 хв. тому

Пісторіус вважає, що діяти на території противника для перекриття шляхів постачання - нормально, а приймати Україну в НАТО лише "з почуття солідарності" - ні, це слід вирішити "з холодною головою" після закінчення війни.

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Ситуація, за якої сторона, що зазнала нападу, під час бойових дій проникає на територію противника, наприклад, щоби відрізати йому шляхи постачання - абсолютно нормальна, сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в ефірі телеканалу ZDF.

"Доти, доки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об'єкти, з цим доведеться вимушено змиритися. Неохоче, але так має відбуватися, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання", - сказав він увечері в четвер, 20 квітня, в ефірі передачі Maybrit Illner.

Коментуючи перспективи подальших постачань озброєнь Україні, міністр зазначив, що в цьому питанні Заходу слід брати до уваги "те, як ведеться ця війна". "Якщо Україна вимагає певні види бомб, які в усьому світі оголошені поза законом, то потрібно сказати "ні", - наголосив він. Раніше Україна закликала західних союзників передати їй касетні та фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародними угодами.

Пісторіус: Членство України в НАТО вирішиться після війни

Оцінюючи можливість прийому України в Північноатлантичний альянс (НАТО), Пісторіус заявив, що рішення про це може бути ухвалене лише після закінчення війни.

Для Києва двері прочинилися, "але зараз не час для ухвалення подібних рішень", сказав міністр, додавши, що Україна не може бути прийнята в НАТО "просто з почуття солідарності".

Питання про членство України в НАТО слід вирішувати "з холодною головою і гарячим серцем, а не навпаки", додав Пісторіус.

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