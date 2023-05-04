Удари по НПЗ: Росії доведеться змінити логістику - розвідка

Військовим РФ доведеться прилаштуватися до нових реалій щодо постійних ударів по нафтобазах і НПЗ у прикордонних з Україною районах і внести корективи в систему забезпечення пальним, прогнозують у британській розвідці.

Аналітики британської військової розвідки не виключають, що російським військовим доведеться змінити систему забезпечення військ паливно-мастильними матеріалами. Таке припущення містить оприлюднений у четвер, 4 травня, на Twitter-сторінці міністерства оборони Великобританії щоденний аналітичний огляд розвідки щодо перебігу війни РФ проти України.

Зокрема, британські розвідники вказали на факти численних пожеж на базах зберігання пального на окупованих російськими силами територіях України або на прикордонних з Україною територіях РФ. Як один із прикладів таких атак у Лондоні наводять пожежу на нафтобазі у російському селищі Волна, розташованому поблизу Кримського мосту, до якої, як вважають, призвела атака безпілотника.

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"Пошкодження об'єктів зберігання пального і розподільчої мережі напевно змусить РФ змінювати систему постачання пального, щоби пом'якшити наслідки таких атак. Це може містити такі заходи, як додатковий захист на базах зберігання, як це було в російському Туапсе, чи переорієнтація на інфраструктуру регіонів, де менші загрози атак", - припускають аналітики британської розвідки.

Їхній огляд за попередню добу містив висновок, що війська РФ напевне перейшли від повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі України до атак на військові, промислові та логістичні об'єкти.

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