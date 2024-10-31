Німецькі слідчі обвинуватили в тероризмі ексбойовика "ДНР"

Обвинувачений німецькими слідчими у тероризмі має громадянства ФРН та РФ та був бойовиком збройних формувань так званої "ДНР".

Прокуратура ФРН повідомила в четвер, 31 жовтня, про пред'явлення обвинувачень у скоєнні терористичних злочинів і загрозі державній безпеці чоловіку, котрий має російське і німецьке громадянство і воював на Донбасі у складі збройних формувань самопроголошеного утворення "ДНР".

Як зазначала пресслужба німецького відомства, обвинуваченим є Дітер С. (Dieter S.). Серед обвинувачень у його бік - членство у терористичному угрупованні за межами ФРН, а також підготовка до скоєння "серйозного акту насильства" в самій ФРН, що могло становити загрозу держбезпеці.

Фігурант обвинувачується зокрема в тому, що з 2014 по 2016 рік воював у складі збройних формувань "ДНР". Німецькі прокурори стверджують, що формування, до якого належав Дітер С., "неодноразово вдавалося до насильства проти цивільного населення".

Співпрацював з іноземною розвідкою й був готовий вчинити диверсії

Німецькі правоохоронці затримали Дітера С. 17 квітня цього року. Відтоді від перебуває під вартою у межах досудового розслідування. Також зазначається, що зловмисним співпрацював з розвідорганами інших держав.

Нагадаємо, 18 квітня 2024 року низка німецьких ЗМІ повідомили з посиланням на власні джерела в слідчих органах що затримані 17 квітня двоє чоловіків з подвійним громадянством - німецьким й російським - працювали на спецслужби РФ і готували акт диверсії у ФРН з метою перешкодити наданню військової допомоги Україні.

За даними слідчих, з 2023 року Дітер С. обмінювався з російськими спецслужбами інформацією на тему можливих диверсій у Німеччині. При цьому чоловік висловив готовність влаштувати підпал або вибух на об'єктах інфраструктури, що використовуються у військових цілях, а також на оборонних заводах і промислових об'єктах. Переважно йшлося про шляхи транспортування військових вантажів. Метою нападів було перешкодити підтримці Німеччиною України.

Крім того, Дітер С. вивчав і фотографував військові об'єкти США на території Німеччини. Знімки він пересилав своїм російським замовникам.

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