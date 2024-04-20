Прокуратура ФРН назвала "ДНР" терористичним об'єднанням

Генпрокуратура ФРН звинуватила двох чоловіків із подвійним громадянством - Росії та Німеччини - "в участі в терористичному об'єднанні "ДНР". Що це означає? Пояснює юрист.

Новий шпигунський скандал у Німеччині цього тижня, пов'язаний із Росією. У четвер, 18 квітня, поліція міста Байройт у Баварії затримала двох чоловіків - їх підозрюють у підготовці диверсій у Німеччині за завданням російських спецслужб. Затримані - громадяни ФРН російського походження. Їм закидають шпигунство за військовими базами США та підготовку атак на транспортні шляхи, що використовуються у військових цілях.

Підозрювані були "членами іноземного терористичного об'єднання "Донецька народна республіка", ідеться в офіційному повідомленні генеральної прокуратури ФРН, опублікованому того ж дня. Тож німецька прокуратура фактично класифікувала так звану "ДНР" як терористичну організацію.

В історії Дітера С. (Dieter S.) та Александера Й. (Alexander J.). згадка "ДНР" - побічний, але цікавий аспект. Прокуратура з'ясувала, що Дітер С. з 2014 до 206 року воював на боці сепаратистів, що підтримуються Росією. Однак раніше влада ФРН не визнавала "ДНР" терористичним об'єднанням. Що змінилося?

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Два способи опинитися у списку зарубіжних терористичних організацій

У Німеччині є два шляхи потрапляння тієї чи іншої структури до терористичного списку - відомчий і кримінальний, пояснив DW юрист Гейдельберзького університету Маттіас Гартвіґ (Matthias Hartwig). Він пояснює це на прикладі радикального ісламістського руху ХАМАС, визнаного терористичною організацією у тому числі на рівні Євросоюзу, а також на прикладі угруповання, яке визнають терористичним за рішенням суду.

"Це не означає, що "ДНР" сьогодні визнана терористичною німецькою державою, але з таким звинуваченням виступила генпрокуратура. Тепер це питання вирішуватиме суд", - пояснив Гартвіґ. Генпрокуратура дійшла висновку про терористичний характер "ДНР" - при цьому незрозуміло, чи мається на увазі вся квазідержавна структура, створена сепаратистською та російською владою, чи лише якась її воєнізована частина, каже Гартвіґ. "Однак, судячи з заяви генпрокуратури, я виходжу з того, що відомство розглядає всю цю структуру як терористичну", - додає юрист.

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Зрозуміло, що суд у Німеччині може не погодитися з цими висновками - тоді звинувачення в участі в терористичному об'єднанні можуть розсипатися, застеріг Гартвіґ. Загалом же, на думку юриста, прокуратура ФРН слідувала за висновками української влади, яка розглядає "ДНР" як терористичне об'єднання, "і на те є підстави - класифікувати "ДНР" як таку, що несе смерть і вбивства, а отже, терористичну", підсумував він.

"Нововведенням" назвав крок генпрокуратури і німецький телеканал ARD. "Міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) видав дозвіл на відповідне переслідування, - написали журналісти у зв'язку із повідомленням про затримання Дітера С. та Александера Й. - Цей крок має велике символічне значення і може мати дипломатичні наслідки". Поки що єдиним дипломатичним наслідком був виклик посла Росії у МЗС ФРН у зв'язку з цим випадком, але Матіас Гартвіґ не виключив, що цей шпигунський скандал може призвести до додаткового зростання напруженості у відносинах між Німеччиною та Росією. Але, додав він, Німеччина, на його переконання, "має право класифікувати структури, які взяли на себе владні повноваження на окупованих та анексованих територіях чужої держави", як терористичні.