У ФРН виявили викрадених Росією українських дітей - BKA

Німецькі правоохоронці кажуть, що щодо дітей-біженців з України в "окремих випадках" були виявлені ознаки незаконного переміщення їх до Росії або самопроголошених "ДНР/ЛНР".

Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) виявило серед українських дітей і неповнолітніх, які прибули до Німеччини як біженці, таких, які ймовірно були незаконно викрадені російською стороною і вивезені або у РФ, або на територію самопроголошених утворень "ДНР/ЛНР". Це випливає з наданої в середу, 17 квітня, відповіді речника BKA на запит DW.

"У кількох окремих випадках є ознаки можливого незаконного переміщення дітей/неповнолітніх з окупованих українських територій на територію Росії або так званих "народних республік" "ДНР/ЛНР", - наголошується в відповіді речника відомства.

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Водночас у BKA наголосили, що більшість з тих українських дітей і неповнолітніх, котрі перебували в ФРН, і яких українські правоохоронці розшукували як осіб, яких російська влада могла вивезти до РФ, прибули до ФРН з власної волі. "Переважна більшість розшукуваних в'їхали до Німеччини у супроводі своїх законних опікунів/супроводжуючих осіб та за власним бажанням у рамках спільної евакуації із зони бойових дій", - зазначив речник відомства.

У Нацполіції казали про 161 дитину в ФРН, розшукувану як імовірно викрадену РФ

Раніше цього дня агенція "Укрінформ" повідомила, що тема виявлення в Німеччині розшукуваних українських дітей і неповнолітніх стала одним з питань, які обговорювали голова Національної поліції України Іван Вигівський і голова Федерального відомства кримінальної поліції Гольґер Мюнх (Holger Münch) під час зустрічі в Берліні.

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У співпраці з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території ФРН 161 українську дитину, викрадену Росією, повідомляла агенція з посиланням на слова Вигівського.

"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів Російської Федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі", - поінформував Вигівський, якого процитував "Укрінформ".

Згодом пресслужба Нацполіції поширила цю новину агенції на Facebook-сторінці відомства.

Нагадаємо, в березні 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд вважає їх обох особами, що, імовірно, відповідальні за скоєння воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення населення, зокрема, дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що траплялось щонайменше з 24 лютого 2022 року.