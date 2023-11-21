У "ДНР" засудили до довічного ув'язнення захисника Маріуполя

Військового ЗСУ звинуватили в тому, що він нібито "віддавав незаконні накази про вбивство мирних жителів". Дмитро Лубінець раніше наголошував, що "вироки судів ДНР" є воєнними злочинами.

Так званий "верховний суд ДНР" у вівторок, 21 листопада, засудив до довічного ув'язнення військовослужбовця Збройних сил України, який брав участь в обороні Маріуполя від російського вторгнення в 2022 році, повідомила генеральна прокуратура Росії.

Як стверджують росіяни, засуджений - командир інженерно-технічної роти групи інженерно-технічного забезпечення 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олександр Свинарчук. В РФ військового звинуватили у тому, що під час оборони Маріуполя він "віддавав незаконні накази про вбивство мирних жителів".

В Слідчому комітеті РФ заявили, що Свинарчук нібито "повністю визнав свою провину".

Судилища над захисниками Маріуполя

Останнім часом так звані суди на тимчасово окупованих Росією українських територіях активізували винесення незаконних вироків українським військовослужбовцям, особливо захисникам Маріуполя, за різні інкриміновані їм злочини.

Так, 7 листопада снайпер 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади Ігор Клещунов був засуджений до довічного ув'язнення за те, що нібито застрелив чотирьох цивільних осіб у Маріуполі у березні 2022 року.

Того ж дня трьох полонених українських танкістів, які захищали Маріуполь, засудили до 26 років позбавлення волі за "замах на вбивство" і "жорстоке поводження з цивільними особами".

А на початку листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що до довічного ув'язнення за обвинуваченнями у вбивстві цивільних був засуджений ще один оборонець Маріуполя - начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту 37-го окремого мотопіхотного батальйону "Запоріжжя" 56-ої окремої мотопіхотної бригади Олег Колмичевський.

Ще двоє бійців 56 ОМПБр - гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин - отримали по 30 років ув'язнення.

"Вкотре наголошую, оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" - це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії", - зазначав тоді Лубінець.

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