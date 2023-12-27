В Україні заочно засудили Пушиліна до 15 років тюрми

Ватажка самопроголошеного утворення "ДНР" Дениса Пушиліна визнали винним у посяганні на суверенітет України та колабораціонізмі і заочно засудили до 15 років ув'язнення.

Ватажка самопроголошеного утворення "ДНР" в Україні засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за обвинуваченнями у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності (частина друга 110, частина друга статті 28, частина п'ята статті 111-1 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) у середу, 27 грудня. Відомство прямо не вказує імені засудженого, однак очільником самопроголошеного утворення є Денис Пушилін.

"Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради "ДНР". На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон "Про референдум ДНР з питання входження до складу РФ", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Крім того, Пушилін неодноразово наголошував у підконтрольних "медіа" на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ, тим самим закликавши до захоплення Росією території України, додали у відомстві. Окрім того, на підставі підписаного ним "документа" на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових РФ було проведене незаконне "народне волевиявлення", наголосили у ОГПУ.

30 вересня 2022 року Пушилін підписав із президентом РФ Володимиром Путіним "договір" про входження окупованих частин Донецької області до складу РФ нібито на правах суб’єкта, нагадали в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у справі Пушиліна здійснювали слідчі головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Пушилін народився 9 травня 1981 року в українській Макіївці, що на Донеччині. Навесні 2014 року він брав участь в організації проросійських мітингів у Донецьку, а після вбиства першого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка у 2018 році очолив квазіутворення. За підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України Пушилін є фігурантом міжнародних санкцій.

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