  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

Німецька опозиція за "європейське рішення" по Taurus для ЗСУ

Олександра Іванова | Роман Губа
27 серпня 2023 р.

Лідер опозиційного ХДС Фрідріх Мерц вважає, що дебати про надання Україні далекобійних ракет Taurus варто вести на "європейському рівні".

https://p.dw.com/p/4Vd3N
Німецько-шведська ракета Taurus
Німецько-шведська ракета TaurusФото: Bernhard Huber/MBDA

Дебати щодо постачання Україні німецько-шведських далекобійних крилатих ракет Taurus слід проводити на європейському рівні, вважає голова опозиційного нині в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

"Моя думка полягає в тому, що на це складне питання нам потрібно дати єдину європейську відповідь", - сказав він в інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 27 серпня.

Мерц пояснив, що під "європейською відповіддю" має на увазі позицію, вироблену спільно з Великобританією та Францією.

Обидві країни вже постачають Збройним силам України (ЗСУ) далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp.

"Шольц не має ховатися за спиною Байдена"

Мерц додав, що давно вважає, що Німеччина "має допомогти Україні, аби вона могла швидко завершити цю війну".

"Канцлеру Німеччини не можна ховатися за спиною американського президента", - додав політик, критикуючи стриману позицію Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо постачання озброєнь Україні. Він також риторично запитав, що робитиме Шольц, якщо на посаді президента США Джо Байдена змінить Дональд Трамп.

Читайте також: Україна знову просить США про далекобійні ракети ATACMS

Раніше Мерц казав в інтерв'ю Bild am Sonntag, що Німеччина має надати ЗСУ Taurus, але обмежити перед цим радіус дії ракет так, аби "їх можна було використовувати лише для захисту території України".

При цьому він висловив побоювання, що "одного разу люди дійдуть висновку, що Німеччина почала діяти занадто пізно і зробила замало для України і тим самим для власної безпеки". "Ця нерішучість ще може виявитися великою історичною помилкою", - заявив Мерц.

Читайте також: Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Ми готові воювати "в довгу" за умови

Політика27 серпня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Конфлікти25 серпня 2023 р.42:31 хв.
DW розмовляє зі школярами на ганку школи

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

Освіта25 серпня 2023 р.
external

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Суспільство25 серпня 2023 р.10:36 хв.
Паспорти Німеччини та Сербії

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Політика25 серпня 2023 р.
external

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Конфлікти25 серпня 2023 р.02:43 хв.
Бойовики ПВК "Вагнер" тренують білоруських військових (фото 14 липня 2023 року)

Що буде з ПВК "Вагнер" у Білорусі

Що буде з ПВК "Вагнер" у Білорусі

Політика25 серпня 2023 р.
На головну сторінку