Німецька опозиція за "європейське рішення" по Taurus для ЗСУ

Лідер опозиційного ХДС Фрідріх Мерц вважає, що дебати про надання Україні далекобійних ракет Taurus варто вести на "європейському рівні".

Дебати щодо постачання Україні німецько-шведських далекобійних крилатих ракет Taurus слід проводити на європейському рівні, вважає голова опозиційного нині в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

"Моя думка полягає в тому, що на це складне питання нам потрібно дати єдину європейську відповідь", - сказав він в інтерв'ю телеканалу ARD у неділю, 27 серпня.

Мерц пояснив, що під "європейською відповіддю" має на увазі позицію, вироблену спільно з Великобританією та Францією.

Обидві країни вже постачають Збройним силам України (ЗСУ) далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp.

"Шольц не має ховатися за спиною Байдена"

Мерц додав, що давно вважає, що Німеччина "має допомогти Україні, аби вона могла швидко завершити цю війну".

"Канцлеру Німеччини не можна ховатися за спиною американського президента", - додав політик, критикуючи стриману позицію Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо постачання озброєнь Україні. Він також риторично запитав, що робитиме Шольц, якщо на посаді президента США Джо Байдена змінить Дональд Трамп.

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Раніше Мерц казав в інтерв'ю Bild am Sonntag, що Німеччина має надати ЗСУ Taurus, але обмежити перед цим радіус дії ракет так, аби "їх можна було використовувати лише для захисту території України".

При цьому він висловив побоювання, що "одного разу люди дійдуть висновку, що Німеччина почала діяти занадто пізно і зробила замало для України і тим самим для власної безпеки". "Ця нерішучість ще може виявитися великою історичною помилкою", - заявив Мерц.



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